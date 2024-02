Preço dos serviços de revisão automotiva tem diferença de até 184,81%, aponta pesquisa

Consumidores que realizam a revisão de seus veículos antes do recesso de Carnaval podem perceber uma diferença de até 184,81% no preço dos serviços. Isso é o que revela pesquisa do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

O levantamento comparou o valor de vinte itens, entre os dias 29 de janeiro e 6 de fevereiro, em dez estabelecimentos comerciais de Campo Grande. A lista inclui serviços de troca de óleo, da palheta do para-brisa, alinhamento e balanceamento para carros de passeio. Os valores podem ter sido alterados, em virtude da demanda pelo serviço ou proximidade do recesso.

A maior variação registrada foi a do balanceamento individual de roda de ferro, de 184,81%. Isso porque o serviço teve aplicados valores entre R$ 7,90 e R$ 22,50. Já a troca da palheta do para-brisa apresentou diferença de 11,11% entre as lojas, tendo preços entre R$ 45 e R$ 50.

"A pesquisa traz alguns itens que precisam ser revisados para uma viagem segura durante o Carnaval. Também recomendamos que o consumidor sempre solicite a nota fiscal do serviço executado, até como garantia caso necessite realizar uma reclamação posterior", destaca o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Moti.

Outros itens que merecem atenção antes de pegar a estrada incluem revisar o motor, freios, fluídos e óleos, pneus, sistema elétrico e de iluminação, como faróis e lanternas. Importante ainda manter a documentação em dia e acessível em aplicativos como a carteira digital, a fim de evitar contratempos legais.

A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon/MS.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Monique Alves

Fonte: Governo MS