Prefeito pode filiar empresário e "matar" candidatura de aliado fiel

Para os aquidauanenses, a definição do jogo sucessório no município vai passar necessariamente pela escolha do candidato do PSDB, partido do atual prefeito, Odilon Ribeiro. No mandato desde 2017, ele ainda não sabe se a última palavra será sua, se a escolha da pré-candidatura vai depender de uma resolução superior ou se precisará entender-se com os dirigentes.

A população tinha elementos suficientes para acreditar que a escolha do candidato já estava definida, considerando as fortes ligações entre Odilon Ribeiro e o vereador e ex-secretário de Governo, Wezer Lucarelli. Afinal, eles eram como irmãos siameses nas ações políticas e administrativas. Sem jamais esconder a intenção de candidatar-se a prefeito, nestes quase sete anos Wezer fez e ainda faz tudo que pode por Odilon.

Wezer Lucarelli, Odilon Ribeiro e o governador Eduardo Riedel. Foto: Arquivo

Além de defendê-lo na bancada tucana, como líder ou na presidência da Câmara, o vereador assegura a aprovação e a execução de projetos do Executivo e ainda ajuda a planejar a gestão, principalmente quando exerceu o cargo de secretário de Governo. Neste embalo, a lógica sugere que a estrada de Wezer estaria muito bem pavimentada para chegar em 2024 com seu nome consolidado na conta do prefeito. Só que não.

ALGO ESTRANHO

Nos últimos dias, cresceu entre os aquidauanenses a sensação de que algo de estranho acontece no agitado ninho tucano. Primeiro, a convenção municipal realizada há algumas semanas encaixou novas orientações e até novos nomes. O ex-vereador Vanildo Neves foi eleito secretário-geral e ao mesmo tempo elevado por vozes dirigentes à condição de pré-candidato à sucessão de Odilon Ribeiro.

Vanildo Neves é amigo pessoal do presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja. Foto: Redes

Assim, teoricamente, neste momento seriam duas as alternativas do prefeito e do PSDB para disputar a indicação partidária. Contudo, Wezer Reis e Vanildo Neves têm companhia — e fora do ninho. É o empresário e ex-vereador Mauro do Atlântico, que passou pelo MDB e estaria sendo instado a assinar a ficha dos tucanos. Ele não esconde que mantém até hoje o antigo sonho de ser prefeito dos aquidauanenses e prepara seu ingresso no partido com uma festa de arromba.

Mauro do Atlântico ao lado do chefe do PSDB em MS. Foto: Redes

Consta que as opiniões no PSDB estão divididas, tanto em âmbito municipal como estadual. O ambiente já insinua que Mauro do Atlântico vem sendo seu nome carregado por braços fortes da sigla. Wezer está quieto, estrategicamente ou por prudência. E Vanildo Neves tenta arrastar adeptos para seu projeto. Na balança desse "imbroglio", por enquanto parece que o peso maior faz o prato pender para o lado da fidelidade frustrada.