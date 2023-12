A prefeitura de São Paulo disse que não haverá reajuste no valor das passagens dos ônibus municipais e que o valor continuará a ser de R$4,40 em 2024.

Segundo a gestão municipal, a decisão de congelamento do valor foi tomada após a reunião que aconteceu nesta manhã de quinta-feira (14) com representantes da área de transporte do governo estadual.

Fonte: Nacional