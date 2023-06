Prefeitura doa 198 mil m² do Parque das Nações Indígenas

A prefeita Adriane Lopes (PP), doou nesta 3ª feira (27.jun.23), ao governo de Eduardo Riedel (PSDB), 198 mil m² do Parque das Nações Indígenas. São 13 lotes, a margem do lago do local no Jardim Veraneio, Vivendas do Bosque e Royal Park.

Com a assinatura do documento de desafetação da área municipal, na contrapartida, Riedel assinou um Termo de Cooperação e cessão da "Cidade do Natal".

“Isso é muito importante, porque assegura ao Município o direito de explorar este espaço para diversas finalidades. Campo Grande possui um potencial turístico gigantesco, e precisamos criar possibilidade para que isso ocorra”, argumentou a prefeita.

"Estamos dando mais um passo para organizar administrativamente a área. E nossa intenção é fortalecer ainda mais as ações turísticas em Campo Grande. Proporcionando as pessoas que vem ao Estado conhecer as belezas naturais, também de terem experiências na Capital. Com o Bioparque Pantanal já conseguimos atrair turistas para cá" disse Riedel.

A sanção da Lei n. 7.069, de 22 de junho de 2023, que detalha a doação da área está publicada na edição nº 7.096 do Diário Oficial de Campo Grande (eis a íntegra) . As áreas serão destinadas para regularização fundiária dos imóveis que compõem a área do Parque das Nações Indígenas.

O Estado terá o prazo de 24 meses a contar da transferência das áreas descritas ao patrimônio do donatário, para regularizar os lotes, atendendo ao artigo 2º da Lei sancionda pela chefe do Executivo municipal.

ÁREA DA CIDADE DO NATAL

A secretária de Estado de Administração Ana Carolina Nardes explicou que o Estado também vai continuar a cessão de uso da área onde está instalada a Cidade do Natal. “A ideia é doar, para a prefeitura poder investir. Já esta área com a doação formalizada agora, está com o termo de compromisso e a lei sancionada, e em processo de escrituração”.

Com eventos programados para acontecer ao longo do ano na Cidade do Natal, foi realizado no espaço o “Festival do Hambúrguer”, que reuniu mais de 45 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de maio, com a participação de 35 estabelecimentos da Capital. “O Festival do Hambúrguer foi um sucesso, algo profissional com recorde de público”, disse a prefeita.

Ela também pontuou sobre a importância de opções turísticas em Campo Grande. “Queremos explorar mais as possibilidades e potenciais turísticos da cidade. Na área onde funciona a Cidade do Natal, que estamos deixando a população escolher o novo nome do local, vamos ter vários eventos ao longo do ano”, afirmou Adriane.

A formalização da doação da área do Parque das Nações também teve a presença do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) André Borges e procuradora-geral do Estado Ana Ali.

MUDANÇA DE NOME

A votação para a escolha do novo nome da Cidade do Natal está aberta por meio deste link. As opção são: “Espaço CG de Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura – Afonso Pena” e “Espaço Municipal de Cultura – Vila Morena”. A votação segue aberta até o dia 20 de julho.

Reinaugurado em dezembro de 2022, o espaço ganhou decoração inspirada em prédios históricos de Campo Grande que retrata a Capital a partir de sua história. Permanentes, as construções homenageiam a Morada dos Baís, residência de Paulo Coelho Machado, Colégio Oswaldo Cruz e Casa do Artesão.