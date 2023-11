Premiações e palestra marcam evento alusivo ao Dia da Consciência Negra no MPMS

Em alusão ao Dia da Consciência Negra celebrado no dia 20 de novembro, a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS), em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH), o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER) e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), promoveu, nesta sexta-feira (17/11), o evento "Tradição e cultura africanas na formação da identidade brasileira".

Além de palestra, a iniciativa teve como destaque a premiação dos 12 vencedores do Concurso de Redação instituído em atenção ao Dia Nacional das Tradições Africanas.

A mesa solene foi composta pelo Procurador-Geral Adjunto de Justiça Institucional, Paulo César Zeni, Conselheiro Administrativo Consultivo da ESMP-MS, representando o Diretor-Geral da Escola, Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger; pelo Coordenador do CAODH, Procurador de Justiça Francisco Neves Junior; pelo Secretário de Estado de Educação, Helio Queiroz Daher; pelo Coordenador Adjunto do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER), Promotor de Justiça Douglas Silva Texeira; e pelo Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabricio Secafen Mingati.

Abrindo os discursos, o Coordenador Adjunto do NUPIER, Douglas Texeira, contextualizou a importância do evento e do concurso de redação para dar visibilidade à temática racial.

O Secretário da SED, Helio Queiroz Daher tratou da importância de se fazer justiça social, principalmente às mulheres negras, e parabenizou o MPMS por ser partícipe na execução das políticas públicas.

No mesmo sentido, o Procurador de Justiça e Coordenador do CAODH, Francisco Neves Júnior, levantou a questão do racismo e da importância desta pauta para promover o respeito e ampliar a inclusão.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Institucional e Conselheiro Administrativo-Consultivo da ESMP-MS, Paulo César Zeni agradeceu as parcerias, e falou da relevância de iniciativas como o do concurso de redação, que trazem o tema étnico-racial à tona. Revelou ainda que foi emocionante ler as redações.

O evento também contempla os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.

Palestra

A palestra sobre o tema "O racismo estrutural no Brasil e os impactos para a democracia" foi ministrada por Eugênia Portela de Siqueira Marques, docente da pós-graduação em Educação da UFMS, membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anpeb) e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores (Geprafe).

Ela também é mestra em Educação e em Ciências Jurídicas pela UCDB, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, com pós-doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Paraná.

O debate ficou a cargo da Coordenadora Adjunta do Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC), Procuradora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira; pelo Coordenador Adjunto do NUPIER, Promotor de Justiça Douglas Silva Teixeira; e pelo Secretário Executivo de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Ben-Hur Ferreira.

Com falas tão lúcidas quanto emocionadas, a palestrante e os debatedores sensibilizaram a plateia presente e aqueles que assistiram o evento on-line.

