Prêmio Mariluce Bittar celebra boas práticas na assistência social de Mato Grosso do Sul

Celebrando as boas práticas na assistência social de Mato Grosso do Sul, o Prêmio Mariluce Bittar, em sua terceira edição, revelou seus vencedores em evento na segunda-feira (11), no auditório da OAB em Campo Grande. Da Capital e do interior, nove ações foram premiadas com placas de homenagem e dinheiro. Foram mais de R$ 65 mil distribuídos em três categorias.

Primeiros colocados na categoria Gestão do SUAS, equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande, Ana Maria de Oliveira Espindola, Eliezer Grillo Barbosa e Elaine Rodrigues destacaram que o Prêmio estimula a continuar.

"Acho que é um reconhecimento ao trabalho que a gente tem desenvolvido desde 2007, com a implantação da Educação Permanente na Secretária de Assistência Social para falar da educação permanente e ganhar um prêmio enquanto percorrendo os caminhos da supervisão técnicas. Eu acho que é o caminho que a gente tem a seguir mesmo, quanto a educação permanente que traz justamente a valorização do trabalhador", pontuou Elaine.

Quanto ao valor recebido, a equipe já faz planos. "Vamos dividir. De repente é bom uns mimos. A gente não tinha pensado ainda não, mas com certeza vai ter um percurso bom aí para ele", comemoram.

Titular da Sead, Patrícia Cozzolino, reforçou a importância do reconhecimento das ações o que acaba estimulando o crescimento dos profissionais e da política de assistência social em MS. "Parabéns aos vencedores e que tenhamos ainda mais boas práticas nas próximas edições. Sem dúvidas essa premiação engrandece ainda mais o trabalho dos profissionais de nosso estado".

Representante da Secretaria Nacional de Assistência Social, Marcilio Ferraz, agradeceu aos inscritos. "A gente, como área técnica, sabe que não é fácil se inscrever e colocar nosso trabalho a prova. Esse prêmio valoriza e deve ser seguido por estados da federação e também pela União. Estamos ao lado de vocês", registrou.

Rosane Mocceline, presidente do Coegemas (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado), agradeceu à Sead pela execução do prêmio e pelo trabalho em prol da assistência social em MS.

"É importante dizer que a nossa política, pela sua história, muitas vezes ainda é vista de maneira menos importante do que outras, também com aquela questão do voluntariado. Iniciativas demonstradas aqui, com o prêmio, vêm para demonstrar a importância dessa política e o trabalho que executado pelos nossos técnicos da ponta", avaliou.

Sérgio Wanderly, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, e o deputado estadual, Lídio Lopes, representante da Frente Estadual em Defesa da Assistência Social também participaram da entrega do prêmio, além de gestores e técnicos municipais. Familiares da professora Mariluce Bittar receberam homenagens.

É possível rever a cerimônia completa de premiação na página da Sead no Facebook. Confira os vencedores:

Categoria: Serviços Socioassistenciais

3º Lugar

Ações do PAIF As Famílias Migrantes Internacionais no Território do CRAS Guanadi

Adriana de Lima Neves Aguilera;

Caroline Souza de Matos;

Cleberson da Silva Alves;

Dhyana Alves Mancilla;

Leatrice de Castro Mira e Priscilla Carla dos Santos Justi.

Campo Grande MS

2º Lugar

Programa Bombeiros do Amanhã e Unidade de Acolhimento

Ronaldo Clóvis dos Santos

Emanuel Farias de Camargo

Andréia da Silva Martinez

Anastácio MS

1º Lugar

Jornal Comuni-CRAS

Washington Marino da Silva

Rio Brilhante MS

Categoria: Benefícios e Programas Socioassistenciais

3º Lugar

Programa Nutri

Beatriz Delvalle

Monica Moura Costa

Coxim MS

2º Lugar

"Viu no Whats?": Estratégias Acessíveis de Comunicação Pública para Beneficiários de Programas Sociais

Aline Munique Melo;

Ana Carla Barbosa santi

Maicon de Oliveira Araujo

Batayporã MS

1º Lugar

Projeto inclusão e Atualização Cadastral de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos com Foco nas Famílias Pertencentes às Comunidades de Terreiro

Clarissa Souza Santiago

Janneda Costa Garcia Queiroz

Corumbá MS

Categoria: Gestão do SUAS

3º Lugar

Mapeamento dos Usuários do SUAS nos Territórios Administrados Pelas Equipes Volantes CRAS Interlagos e CRAS Ruth Máximo Filgueiras no Município de Três Lagoas MS

Henrique Silva Costa

Três Lagoas MS

2º Lugar

A Tecnologia da Educação à Distância Impulsionando a Oferta da Educação Permanente do SUAS no Município de Dourados MS

Anita Tetslaff Torquato

Ângela Maria Teixeira

Maria Madalena dos Santos Marques Gehm

Dourados MS

1º Lugar

Percorrendo Caminhos da Implantação da Supervisão Técnica no SUAS/Campo Grande

Ana Maria de Oliveira Espindola

Eliezer Grillo Barbossa

Elaine Rodrigues

Campo Grande MS

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Fotos: Monique Alves

Fonte: Governo MS