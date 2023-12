Presidente da ALEMS assume Governo de MS até dia 2

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), assumiu nesta terça-feira (26) o comando do Governo do Estado e estará à frente do Poder Executivo até dia 2 de janeiro.

Durante o período, o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o vice, Barbosinha (PP), estarão em recesso. "Um breve período, mas com muita honra e responsabilidade para com a população sul-mato-grossense. Estou comprometido em servir e contribuir da melhor forma possível", afirmou Gerson Claro.

Eduardo Riedel demonstrou estar tranquilo. "O Estado não para nunca e tenho absoluta confiança de que o presidente Gerson estará à frente do Estado com muita responsabilidade", ressaltou o governador licenciado.

No último dia 14 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis o Decreto Legislativo 782/2023 (página 3) que autorizou o governador Eduardo Riedel a licenciar-se do exercício de suas funções, a título de recesso, de 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024, período em que poderá se ausentar do Estado e também do País.

De acordo com a publicação, durante o período de ausência do governador, a chefia do Poder Executivo será exercida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro. A situação é prevista em virtude do vice-governador Barbosinha ter informado que estará ausente do Estado nas datas. Já no período de 2 a 14 de janeiro de 2024 a função será desempenhada pelo vice-governador, nos termos do artigo 86 da Constituição Estadual.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS