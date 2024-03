Presidente do TCE prestigia inauguração da Sala de Acolhimento da Santa Casa

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, participou da solenidade de inauguração da Sala de Acolhimento Espiritual da Santa Casa de Campo Grande, realizada na tarde de quinta-feira (21). Autoridades do Estado e do Município prestigiaram o evento do novo espaço dedicado ao conforto emocional de familiares dos pacientes.

Em seu discurso o presidente Jerson Domingos ressaltou que tem orgulho do comprometimento da direção da Santa Casa no bom atendimento à sociedade. “Todos os membros que compõem a diretoria não pensam somente na questão da edificação, na questão de estruturação médica e de enfermagem, mas pensam na parte espiritual e conforto dos pacientes e de suas famílias. Parabenizo a minha Campo Grande e ao meu Mato Grosso do Sul por dispor de pessoas maravilhosas que têm no coração esse sentimento de respeito pelo ser humano”.

De acordo com a presidente da Santa Casa, Alir Terra, a Sala de Acolhimento Espiritual oferece um ambiente acolhedor para reflexão, oração e meditação, independentemente da crença religiosa ou espiritual de cada um e destacou a importância da presença do Tribunal de Contas no evento.

“A presença do conselheiro Jerson Domingos aqui na inauguração é importantíssima, porque como presidente do TCE, que cuida de todas as contas do Estado e das prefeituras, ele está vendo todo o trabalho que a Santa Casa desenvolve para a saúde e para salvar vidas, e agora com esta sala de apoio no acolhimento àqueles que perdem os seus familiares. Uma integração que procuramos com todos os órgãos públicos para que este trabalho da Santa Casa de Campo Grande, que acolhe a população sul-mato-grossense, seja visto por todos”, declarou Alir Terra.

Para o vice-presidente da entidade, Jary Castro, a “Gestão Por Amor à Santa Casa” entende que o apoio espiritual é um pilar fundamental no processo de cura e bem-estar.

“A inauguração dessa sala de acolhimento é para que possamos ter cada vez mais proximidade com as pessoas no intuito de poder amenizar a dor de cada familiar. E ter a presença do Tribunal de Contas por meio do presidente Jerson Domingos, engrandece muito este evento. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma pessoa preocupada com o próximo, visto o bom trabalho que ele tem desenvolvido no TCE-MS. A presença dele aqui como um amigo, como uma pessoa ligada à nossa casa, é muito importante e só temos a agradecer”, declarou Dr. Jary Castro.