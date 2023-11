Previsão de tempo instável mantém temperaturas amenas neste domingo em MS

Após as altas temperaturas registradas no último final de semana, este domingo (26) representa alívio para quem quer uma pausa do calor. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado, com valores acima de 60mm/24h. A formação de tempestades mais intensas devem ocorrer apenas de maneira mais isolada.

De acordo com o Cemtec, o final de semana encerra-se com mínima de 21°C e máxima de 30°C em Campo Grande. Em Dourados, os termômetros marcam 19°C inicialmente e chegam até 27°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram 19°C pela manhã e 24°C e 25°C pela tarde, respectivamente.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 21°C e máxima de 32°C, enquanto Paranaíba apresenta variação entre 22°C e 33°C. No Norte do estado, os valores em Coxim ficam entre 22°C e 33°C.

Aquidauana e Corumbá, na região pantaneira, registram máximas de 32°C, mas iniciam o dia aos 23°C e 24°C, respectivamente. Porto Murtinho, na região Sudoeste, apresenta mínima de 23°C e máxima de 29°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS