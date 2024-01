Previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes regiões

A semana em Mato Grosso do Sul começa com previsão de tempo instável, com possibilidade de chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões do Estado. No entanto não estão descartadas tempestades pontuais, com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e Tempo do MS) esta instabilidade atmosférica ocorre devido o avanço de frente fria no Estado, aliada a atuação de uma área de baixa tensão (atmosférica), que promove a formação de nuvens e ocorrência de chuvas.

Inclusive podem ter chuvas significativas acima de 50 milímetros em 24 horas. Destaque para as regiões centro-sul, leste e nordeste do Estado. Na Capital a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Já nas regiões sul e leste a temperatura varia entre 20°C e 27°C. Para as cidades pantaneiras pode se chegar a 32°C, com mínima de 23°C. No norte e bolsão a máxima será de 30°C e mínima de 22°C.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS