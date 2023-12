Primeira gestão feminina tem o olhar da alma campo-grandense

Campo Grande olha para Adriane Lopes e Adriane Lopes olha para Campo Grande. Para saber o que significa esta troca de olhares e quais as consequências é preciso avaliar o que representam os 20 primeiros meses de governo da primeira mulher eleita para administrar a capital de Mato Grosso do Sul.

Não terá sido um entendimento simples — ou justo, ou completo — se for considerado apenas o festivo e estatístico relatório de desempenho que povoa a fábrica de notícias oficiais da prefeitura ou as redações dos órgãos de imprensa com interesse comercial junto ao poder público. Para que seja responsável e qualificada a conclusão, é necessário ir além, ou mais fundo, até encontrar a obra que não se vê com os olhos do corpo, mas da alma.

Diante da realidade estatística, os números são indispensáveis para quantificar o tamanho surpreendente do sucesso da gestora. Ela herdou um território administrativo machucado por profundas erosões nas finanças, na organização, na autoestima funcional e, principalmente, na capacidade de oferecer aos cidadãos e cidadãs a confiança em um objeto de desejo que se chama futuro com qualidade de vida.

QUEBRAR PARADIGMAS

A gestora de Campo Grande, Adriane Lopes. Foto: Gomes

Casada (com o deputado estadual Lídio Lopes), dois filhos (Matheus e Bruno), formada em Direito e Teologia, pós-graduada em Gestão Pública e Gerência de Cidades, evangélica, antes de assinar o ato de sua investidura definitiva, em 04 de abril de 2022, Adriane já havia assumido o desafio de enfrentar e quebrar paradigmas.

Foi com esta coragem que ela iniciou seu trabalho dando mostras que não iria recuar diante dos tabus, do ceticismo e inevitáveis das resistências de quem a recebe com desconfiança. Afinal, sua única experiência em cargos eletivos era o mandato de vice-prefeita de uma chapa que se elegeu em 2016 e foi reeleita em 2020. Era vista como uma espécie de sombra de luxo ou um pêndulo que balançava conforme a influência do esposo bem-sucedido na vida pública.

Antes dela, só uma mulher, Nelly Bacha, havia chefiado o Executivo local, mas de forma indireta. Foi a vereadora Nelly Bacha (MDB), que era a presidente da Câmara Municipal em 1985, quando não havia eleição direta para prefeituras das capitais e na ausência do titular a vaga era ocupada por quem estivesse presidindo a Câmara. Nelly ficou no cargo pouco mais de dois meses. Assim, o pioneirismo institucional de Adriane se manifestou, não só na letra da lei, mas no decorrer de suas decisões.

O rombo financeiro que sobrou de herança — ela evita fazer qualquer crítica à gestão anterior — foi tratado como um dos desafios naturais para o enfrentamento gerencial. Planejou e seguiu à risca um conjunto de normas e procedimentos que, ao mesmo tempo, garantiram economias consideráveis nas planilhas de custeio e restabeleceram a prestação de serviços em níveis que se aprimoraram gradualmente.

Além disso, demonstrou uma capacidade desconhecida até então: a de construir sua própria conjuntura política, sempre atenta ao limite da relação institucional e republicana. Assim, abriu caminho para ir, diretamente ou por meio das representações legítimas, à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e aos governos estadual e federal. Campo Grande, então, veio retomando aos poucos o espaço compatível com sua grandeza.

Adriane Lopes representa força feminna na gestão campo-grandense. Foto: Gomes

O invejável fôlego para percorrer o município e identificar seu dia-a-dia nas diferentes demandas tem sido um dos sustentos no gerenciamento da capital. Adriane Lopes tem de cabeça a fotografia dos problemas de todas as regiões urbanas e distritos. Sabe os diferentes lados da questão: o do elogio, o da crítica, o da reclamação. Conhece a angústia da dona-de-casa do Jardim Noroeste que ainda não viu asfalto nas ruas que percorre e conhece a feliz expectativa de quem mora na região do Aero Rancho sabendo que já tem escola e posto de saúde revitalizados ou erguidos e em breve uma praça de esportes no antigo e popular Campo do Buracão.

Entre pequenos e grandes investimentos, atualiza e recompõe a folha salarial, consciente que a valorização dos servidores exige tratamento bem melhor que o prestado pela prefeitura ao longo dos anos. Com a queda de receitas (especialmente as locais e as transferências constitucionais), faz a lição de casa, atenta às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que submetendo-se à compreensível insatisfação de categorias do serviço público que ainda amargam as diferenças do abismo salarial.

Contudo, ao salientar e ao agir no propósito de valorizar os servidores e o serviço público, mantém a decisão de responder ao chamado que o futuro faz à cidade. Uma prefeita que em um ano e oito meses assina feitos inéditos na história de Campo Grande. A revitalização de 205 escolas, mais de 90 obras (em execução ou em conclusão), o renascimento modernizador do Parque Tecnológico após 12 anos de espera, a cobertura de 75% na rede de atenção primária na saúde são exemplos de reengenharia vitoriosa.

NO MAPA BIOCEÂNICO

Ela abriu caminho, não teve escolta de luxo nem forçou a barra. Foto: Gomes

Como se fosse para resumir todo o conjunto desta obra ainda no início, a prefeita provou sua arrojada liderança ao inserir Campo Grande no centro do protagonismo econômico, social, tecnológico e operacional da Rota Bioceânica e do Mercosul. Ela abriu caminho, não teve escolta de luxo nem forçou a barra. Ela se impôs naturalmente.

Num colégio dominado por dirigentes de países latino-americanos com arraigada cultura machista, Adriane pediu licença e passagem para cutucá-los sobre a falta de elementos essenciais a um contexto de discussões e encaminhamentos cujas reuniões sequer tinham uma ata para registrar o conteúdo dos debates e suas decisões. Esta foi uma das intervenções que levaram gestores à presidência do Comitê Gestor dos Municípios da Rota Bioceânica.

O fato põe a Capital sul-mato-grossense no núcleo de protagonismos continentais. Adriane é interlocutora dos municípios de quatro países que integram o corredor. Foi eleita por aclamação durante o 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico Capricórnio, em Iquique, no Chile, em 28 de novembro, e tomou posse no dia seguinte.

Antes de chegar às terras chilenas, a gestora já havia desencadeado iniciativas concretas na sua cidade, focalizando o "boom" social e econômico que virá com a integração da América do Sul. Entre as agendas plurinacionais, ela abriu o Internacional CGR Business Space. É o espaço criado no centro campo-grandense para receber e reunir empresários de outros estados e países interessados em investimentos no município.

Adriane não coloca todas essas realizações na sua conta individual. E sentencia: "Gestão participativa precisa ser verdadeira. Por isso, assumi a cadeira, para quebrar paradigmas. Meu norte é voltado para a Educação, que é base de tudo. Não governo sozinha", define.

Com esta desenvoltura, ela renova a certeza de que nenhum recorte — mesmo das escolhas pessoais, como a de ser evangélica "por acreditar na família e nos valores cristãos" — ela enfatiza que as grandes e pequenas obras físicas serão realizadas em Campo Grande, porém como empreendimentos que reflitam o olhar na alma e nas legítimas vontade de todas as pessoas que habitam a cidade, sem qualquer discriminação ou privilégio