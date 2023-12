Primeiro mês do ano poderá se tornar em MS época de atenção à saúde mental

Mato Grosso do Sul poderá aderir à campanha Janeiro Branco, criada por psicólogos brasileiros com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os cuidados com a saúde mental. É o que estabelece o Projeto de Lei 361/2023, apresentado pela deputada Mara Caseiro (PSDB) nesta quarta-feira (13) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa. O primeiro mês do ano foi escolhido, porque é nessa época que as pessoas, comumente, pensam projetos e avaliam suas vidas.

O projeto prevê as seguintes diretrizes para o mês da campanha: mobilização de todos os setores da sociedade na discussão da saúde mental; promoção de discussões, debates e iniciativas, com convocação de toda a sociedade, para o exercício da cidadania em prol das questões relativas à saúde mental; e inclusão, nos eventos, calendários, ações e atividades de informações e mensagens sobre saúde mental.

A deputada informa, na justificativa do projeto, que a campanha Janeiro Branco foi idealizada em 2013 por psicólogos de Minas Gerais. "O mês de janeiro foi escolhido porque é comum as pessoas repensarem suas vidas, planos e sonhos para o ano novo; assim sendo, janeiro será o marco inicial. A cor branca foi escolhida pelo fato de ser - no espectro de cores - a junção de todas elas, remetendo à ideia de que o indivíduo para ter saúde mental precisa estar em harmonia em todas as áreas de sua vida", afirma a parlamentar.

Findado o período de pauta para recebimento de eventuais emendas, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se o parecer for favorável, continua tramitando com votações nas comissões de mérito e no plenário.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS