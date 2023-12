Prioridades nacionais do União Brasil incluem candidatura de Rose

A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) é um dos órgãos estratégicos para o objetivo do governo Lula de combater as desigualdades regionais, reforçando os investimentos nas vocações locais e oxigenando as micro, pequenas e médias empresas urbanas e rurais. E é no desenho desta concepção de governança que Mato Grosso do Sul, pouco a pouco, mas progressivamente, passou a merecer um olhar mais interessado, o que redimensionou o papel da superintendência.

Com a eleição de Lula e a coalizão que lhe garantiu governabilidade, o status da Sudeco ganhou renovado peso, não só na formulação de critérios para as políticas publicas de promoção regional, como na própria planilha orçamentária do Planalto. Para conduzir o órgão, a indicação da ex-deputada federal Rose Modesto surpreendeu quem a considerava uma "estranha no ninho". Afinal, não era do PT e muito menos um nome da esquerda, além de vinculada a forças partidárias mais ao centro e à direita, como é o caso do seu atual partido, o União Brasil (UB).

Foi neste nicho de desprendimento ideológico que os aliados de Lula receberam Rose, parte deles com desconfiança, sentimento que parece estar esvaziado. Após pouco mais de seis meses no cargo, ela já demonstrou estar bem familizarizada com o pensamento governamental - em outras palavras, o pensamento do presidente Lula. E ela apaixonou-se pela tarefa que desafia a primeira mulher a dirigir um órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional, criado para promover o desenvolvimento regional de forma inclusiva e sustentável, impulsionando a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

AVANÇOS

Rose diz que uma das metas pontuais de seu trabalho é fazer com que 50% do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) fiquem no segmento empresarial. "É preciso riscar a ideia de que o fundo atende somente o rural. Os focos são os micro e pequenos empresários e os pequenos produtores", salienta. Além disso, a superintendência opera, com admirável competência, o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social e de interlocução com os estados e o meio produtivo.

Na obstinada marcha para as próximas conquistas, a responsabilidade se agiganta diante da gestora de uma autarquia que tem sob a sua jurisdição três estados (MS, MT e GO) e Distrito Federal, territórios com mais de 16,5 milhões de habitantes, uma das maiores produtoras agropastoris do mundo e agora descortinando os horizontes de sua revolução industrial. Para que o fomento seja - como afirma Rose - calçado na sustentabilidade, a Sudeco trabalha com um orçamento de 13 R$ bilhões, sendo R$ 11 bilhões para o FCO e R$ 2 bilhões para o FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste). E ainda foi separado R$ 1 bilhão para os microcréditos orientados, um suporte financeiro e programático aprovado pelo Conselho Deliberativo (Condel).

Nesta esteira de avanços, ela pensa nos benefícios microrregionais como um todo e, particularmente, de Mato Grosso do Sul. Espera para os próximos dias estar com o governador sul-mato-grossense Eduardo Riedel para ajustar encaixes inovadores, entre eles o fortalecimentos dos conselhos estaduais e criação de alternativas, como a agência de fomento, solução que Mato Grosso já instituiu. "Tudo isso faz girar a roda do universo econômico e social dos micro e pequenos empresários e produtores, responsáveis por 70% dos empregos. Queremos que este número aumente, com qualidade e resolutividade", assinalou.

CANDIDATURA

Embora concentrada na Sudeco, Rose não deu as costas à responsabilidade política que iniciou na vereança, seguindo depois com os mandatos de vice-governadora e deputada federal. Não mistura a gestão da superintendência com a atividade política, calibrando bem cada intervenção. Contudo, seu desempenho na Sudeco é hoje um apelo a mais que levou o União Brasil a confirmá-la entre as prioridades nacionais para as eleições de 2024.

A direção nacional reconhece sua boa relação com as urnas, tanto nas vitórias como nos revezes. Em 2016, candidata a prefeita e contrariando os prognósticos, emparelhou a disputa com o pessedista Marquinhos Trad e passou ao segundo turno. Ameaçou o favorito, mas foi batida. Porém, sua grande votação pavimentou a estrada: dois anos depois, foi a mais votada entre os oito deputados federais eleitos.

Hoje, as pesquisas já divulgadas retratam um momento de reiterada afirmação eleitoral. As intenções de voto indicam que Rose Modesto está entre os nomes que brigam pelo ponto mais alto do ranking dos prováveis concorrentes de 2024. Ela já teve o aceno vigoroso da direção nacional para preparar-se e entrar no próximo ano como pré-candidata. "Não posso deixar de levar em consideração a importância das pesquisas, favoráveis ou não. Elas refletem o momento de cada um".

Rose acentua ser muito grata a quem cita o seu nome nas pesquisas, mas assegura que não atropelará o processo. "Vou esperar a decisão oficial do partido e dos aliados", afiança. E depois de observar que sente-se feliz e à vontade por estar num governo "que respira democracia" e que exerce seu trabalho com liberdade, reafirma: "A Sudeco está em primeiro lugar. Não há e nem haverá qualquer cruzamento entre gestão, política e eleições, isto eu garanto". E é cumprindo esta garantia republicana que Rose fecha o exercício de 2023 e caminha pisando em solo firme para 2024.