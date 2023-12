Procon/MS promove orientação e renegociação de dívidas de água e energia na quarta

Consumidores em Campo Grande poderão participar, na quarta-feira (20), de ação de orientação para o consumo consciente, além de negociar as dívidas de água e energia elétrica com desconto. O Procon na Rua Edição de Natal vai atender, das 9h às 16h, no calçadão da Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho.

Participam da iniciativa o Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), Água Guariroba e Energisa, com apoio da Claro.

"Buscamos estimular o consumo consciente nesse período de festas, além de facilitar o acesso dos consumidores aos descontos ofertados em programas de renegociação de dívidas junto as concessionárias de água e energia elétrica", comenta o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti.

Durante o evento o Procon/MS também vai apresentar uma atualização no sistema de registro de reclamações online. O processo vai permitir mais comodidade ao cidadão e agilidade na tramitação de seu caso na instituição.

Orientação

Por meio da Trilha do Consumidor, os servidores do Procon/MS vão orientar quem estiver em compras na região central a respeito do consumo consciente e serviços prestados pela instituição, caso do planejamento financeiro realizado pelo Nupaces (Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado).

Renegociação

Quem pretende iniciar o próximo ano com as contas em dia, a ação é oportunidade para negociar débitos com as concessionárias Águas Guariroba e Energisa, além de tirar dúvidas e se cadastrar na tarifa social.

Dentre as possibilidades de negociação, analisadas caso a caso, o consumidor poderá optar por descontos flexíveis propostos pelas próprias empresas ou via programa federal Desenrola, que oferta até 75% de desconto nos débitos em até 60 parcelas.

Serviço

Procon na Rua Edição de Natal

20/12/2023 das 9h às 16h

Local: Calçadão da Rua Barão do Rio Branco, Centro, Campo Grande

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Divulgação/Procon

Fonte: Governo MS