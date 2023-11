Procon na Rua: confira locais de atendimento durante o fim de semana na Capital

Equipes do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), realizam no sábado (18) atendimento em dois bairros de Campo Grande.

A van do Procon na Rua atenderá os consumidores, das 8h às 15h, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, em ação do 'Dia D' de combate às arboviroses dengue, zika e chikungunya.

O evento promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), com apoio do projeto Ação Cidadania da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), pretende conscientizar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti na prevenção de doenças.

No Paulo Coelho Machado, orientações e a abertura de reclamação serão possíveis durante o Mutirão do Povo, do SBTMS. A ação acontece das 8h às 13h na Escola Municipal Ana Lucia de Oliveira Batista, na Rua Perciliana Barbosa Ferreira, nº 540.

Documentos necessários

Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, para a abertura de reclamação é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, assim como detalhes sobre a relação de consumo com a empresa (contrato, comprovante de pagamento ou boleto).

Além das ações nos bairros, o consumidor pode ser atendido pelo Procon/MS na Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, assim como nas unidades do Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça). Reclamações também podem ser protocoladas no site da instituição e dúvidas sanadas pelo telefone 151.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Fonte: Governo MS