Procon na Rua estará presente em ação social da Agems no Jardim Tarumã

A van do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), atenderá consumidores, neste sábado (25), no Jardim Tarumã, em Campo Grande. O evento é promovido pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul).

Serviços de orientação e abertura de reclamação estarão disponíveis, na ação social "Agems Perto de Você", das 8h às 12h, na Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, localizada na Rua Itaóca, nº 196.

Outras 30 entidades parceiras também vão ofertar a comunidade a emissão de RG (30 primeiras vias e 20 segundas vias, com entrega de senhas no local), corte de cabelo, a realização exames de saúde, orientação nutricional, jurídica, de acesso aos programas de moradia, da tarifa social da energia, transporte de passageiros, saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos.

Documentos necessários

Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, para a abertura de reclamação no Procon/MS é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a relação de consumo com a empresa (contrato, comprovante de pagamento ou boleto).

Em Campo Grande, o Procon/MS atende aos consumidores nas unidades da Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, assim como no Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça). Reclamações também podem ser protocoladas no site da instituição e dúvidas sanadas pelo telefone 151.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Fonte: Governo MS