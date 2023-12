Procon na Rua realiza atendimento no próximo sábado no bairro Vida Nova

Equipe do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), vai realizar orientações e registro de reclamações, no sábado (9), no Bairro Vida Nova, em Campo Grande. Documentos originais e cópias são necessários para o consumidor ser atendido.

A van do Procon na Rua estará presente no 'Mutirão Todos em Ação', que das 8h às 13h, terá disponibilizados mais de 300 serviços gratuitos na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú, s/n, no Vida Nova.

Documentos necessários

Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, para a abertura de reclamação no Procon/MS é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou uma declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a relação de consumo com a empresa (contrato, comprovante de pagamento ou boleto).

Além da ação no bairro, o consumidor pode ser atendido pelo Procon/MS na Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, bem como nas unidades do Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça). Reclamações também podem ser protocoladas no site da instituição e dúvidas sanadas pelo telefone 151.

Mutirão de serviços

Durante o 'Mutirão Todos em Ação', que está em sua 26ª edição, será possível emitir documentos de identificação (RG), realizar e atualizar cadastro em programas sociais, ter acesso a tarifa social de energia, água e esgoto, a vagas de emprego, serviços de saúde, entre outros. Haverá ainda apresentações culturais e sorteio de prêmios.

O evento tem como parceiros diversos órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Campo Grande, o Sebrae-MS e a iniciativa privada.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Procon na Rua/Divulgação

Fonte: Governo MS