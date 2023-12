Procurador-Geral de Justiça e membros do MPMS prestigiam posse do novo PGR

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda e membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes nesta segunda-feira (18/12), na cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República.

A posse do Subprocurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco para o cargo de Procurador-Geral da República, foi realizada em Brasília na sede da Procuradoria-Geral da República.

Em seu discurso de posse, Gonet destacou o papel conferido pela Constituição da República ao Ministério Público, de defensor dos direitos fundamentais, individuais e sociais, da democracia, das liberdades públicas, da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentável. "Devemos estar aferrolhados ao mastro forte dos princípios constitucionais diretores do nosso atuar e do nosso destino. No nosso agir técnico não buscamos palco nem holofotes. Havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o constituinte e nos outorga o legislador democrático", afirmou o novo chefe do MPU.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo do MPMS e Secretário-Geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Romão Avila Milhan Junior, e o Promotor de Justiça e Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Paulo Henrique Mendonça de Freitas estiveram presentes a convite do Ministério Público da União para a solenidade de posse.

Texto: Kethelyn Mara/ Estagiária de Pós-Graduação em Jornalismo com informações Ascom MPF

Fotos: MPF

Fonte: Ministério Publico MS