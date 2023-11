Procurador-Geral de Justiça recebe a visita de cortesia da Presidente da AMAMSUL

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, recebeu a visita de cortesia da Presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), a Juíza Mariel Cavalin dos Santos.

A visita de cortesia teve como objetivo estreitar laços e reforçar a relação institucional entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a Associação dos Magistrados de MS.

Texto e Foto: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS