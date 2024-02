Procurador-Geral de Justiça recebe a visita do Comandante-Geral da PMMS

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, recebeu, nesta sexta-feira (2/2), a visita do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes.

O encontro discutiu assuntos voltados à área da segurança pública, bem como estreitou os laços, reafirmando os compromissos e as ações entre as instituições que visam ao fortalecimento no combate e prevenção ao crime organizado.

Texto e fotos: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom/MPMS

Fonte: Ministério Publico MS