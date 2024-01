Projeto da Ouvidoria que aproxima Agems do usuário ganha força na Capital e no interior

Perspectivas também incluem aprimorar ferramentas digitais e retomar rede que fortalece ouvidorias de diferentes instituições

O projeto Agems Perto de Você ganha força neste ano, e vai avançar para diversos bairros de Campo Grande e para mais de 20 municípios do interior. Em espaços de prestação dos serviços e de recebimento de reclamações dos usuários, a equipe da Ouvidoria da Agência vai levar informações, orientações e direcionar junto às empresas o aperfeiçoamento permanente do atendimento.

"Começamos de forma piloto e depois promovemos uma série de eventos, em vária cidades. É uma iniciativa que tem dado muito certo, quando podemos fala com o usuário, conhecer as agências das concessionárias de saneamento e de energia, divulgar os nossos canais de atendimento e promover a melhoria no atendimento ao cidadão", conta a Ouvidora Cristiane Leite.

"Em 2024, pretendemos chegar a pelo menos 20 cidades, além de expandir o projeto nos bairros de Campo Grande", completa. Outro espaço que vai receber o Agems Perto de Você é o terminal rodoviário da Capital, por ser um local de grande movimentação de pessoas. A programação da atividade tem previsão de iniciar já em fevereiro e ser realizada ao longo de todo o ano, até o mês de novembro.

Moderna e digital

Alinhada ao contato presencial para conhecer mais de perto as necessidades do usuário e levar orientação, a Ouvidoria também pretende aprimorar ferramentas digitais de comunicação que facilitam o atendimento.

É o caso da Gegê, atendente virtual lançada no fim de 2023. Seguindo a tendência atual de oferecer mais acesso digital e, ao mesmo tempo, humanizar os contatos, a meta é disponibilizar o chatbot , onde a Gegê é o primeiro contato, que recepcionar a solicitação e já fornece uma série de respostas básicas que agilizam a solução das demandas.

A Gegê também vai estar presente em grandes ações, em projeção holográfica que humaniza a personagem digital.

Outra ferramenta que deverá facilitar tanto o atendimento direto quanto a gestão e o tratamento das informações na Ouvidoria é o novo sistema de atendimento telefônico. Muito além de um canal para ligações, o novo sistema que começou a ser implantado vai incluir relatórios, estatísticas e uma série de informações úteis para análise e tomada de decisões que melhorem os serviços ao usuário.

Fortalecimento de ouvidorias

Compreendendo a importância da unidade de Ouvidoria em qualquer instituição, uma das metas da Agência é também fortalecer uma rede de Ouvidorias pelo Estado, participando e promovendo a interação com diversas entidades públicas.

A ouvidora Cristiane Leite, que já foi vice-presidente da Rede de Ouvidorias coordenada pelo Ministério Público Estadual, cita que é importante retomar ações como essa e, especialmente, apoiar e incentivar esse tipo de serviço nas Prefeituras.

"Para diversos serviços, muitas prefeituras estão fazendo convênio conosco e tendo a Agems como seu órgão regulador. Mas é importante também que tenham as próprias ouvidorias bem organizadas, com pessoal treinado, com sistema de atendimento, para informar, esclarecer, orientar, e ajudar a solucionar rapidamente os problemas", finaliza.

Foto da reunião: Cleidiomar Barbosa

Fotos rodovias: Vinicius Echeverria

Fonte: Governo MS