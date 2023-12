Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho do MPMS promove palestra sobre câncer de pele

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Comissão do Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), promoveu, nesta terça-feira (12/12), a palestra médica sobre o tema "Câncer de pele saiba se prevenir", no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça.

Na abertura do evento, a Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão do Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), Promotora de Justiça Camila Augusta Calarge Doreto, agradeceu a presença de todos e disse que este é o último evento da comissão de 2023. Ela reforçou que, apesar de o câncer de pele ser um assunto delicado, merece muita atenção, uma vez que o diagnóstico precoce é crucial para o sucesso no tratamento da doença.

Em seguida, o oncologista Lucas Vian e a dermatologista Camila Tormena ministraram palestra sobre "Câncer de pele saiba se prevenir". Os palestrantes falaram sobre prevenção, tratamento e importância do diagnóstico precoce, além de esclarecerem dúvidas dos participantes.

Texto e fotos: Ana Paula Leite/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS