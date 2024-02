Projeto institui homenagem às mulheres empreendedoras integrantes da BPW em MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Resolução 2/2024, de autoria do deputado e vice-presidente da Casa de Leis, Renato Câmara (MDB). A matéria, que cria a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em reconhecimento às mulheres membros das Associações de Mulheres de Negócios Profissionais - BPW, do Estado de Mato Grosso do Sul, segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O objetivo é reconhecer e homenagear as mulheres empreendedoras que integram as Associações de Mulheres de Negócios Profissionais - BPW com a concessão anual de ambas honrarias, em sessão solene realizada anualmente na Assembleia Legislativa, no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

"O empreendedorismo feminino desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade. Mulheres empreendedoras enfrentam desafios únicos e muitas vezes superam obstáculos significativos para alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Reconhecer e homenagear essas mulheres é não apenas um ato de justiça, mas também uma forma de inspirar outras mulheres a seguir seus passos e contribuir para um ambiente mais inclusivo e igualitário", justifica o deputado Renato Câmara.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS