Projetos de inovação industrial participam de desafio da Fundect e Startup Sesi

Estimular startups e empreendedores a criar soluções de inovação para a indústria sul-mato-grossense. Este é o objetivo do Startup Challenge by Fundect, realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Startup Sesi.

Com o tema "Impulsionando a Inovação no Setor Industrial", com soluções em software, a terceira edição do desafio acontece nesta sexta-feira (8) e sábado (9). Ao todo, serão oferecidos R$ 2,8 milhões em bolsas para a execução dos projetos aprovados, ao longo de dois anos.

O Startup Challenge by Fundect foi criado para estimular a busca de soluções que atendam às necessidades específicas da indústria, impulsionando a eficiência, reduzindo custos e promovendo um crescimento sustentável.

Participam do desafio equipes de 10 startups e empresas de base tecnológica sediadas em Mato Grosso do Sul, com 44 profissionais de engenharia, tecnologia, desenvolvimento, design e áreas afins.

Premiação:

- 1º lugar: 5 bolsas de R$ 10 mil durante 24 meses, resultando no total de R$ 1,2 milhão para desenvolver a solução.

- 2º lugar: 4 bolsas de R$ 10 mil durante 24 meses, resultando no total de R$ 960 mil para desenvolver a solução.

- 3º lugar: 3 bolsas de R$ 10 mil durante 24 meses, resultando no total de R$ 720 mil para desenvolver a solução.

O desafio será realizado na sede da Startup Sesi, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2290, centro de Campo Grande. Nesta sexta (8), das 17h30 às 22h e no sábado (9) das 7h30 às 17h.

Comunicação Fundect

Fonte: Governo MS