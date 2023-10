Propostas de Angelo Ximenes para a presidência do CREA-MS

O candidato Angelo Ximenes, que concorre à presidência do CREA-MS, propõe um forte investimento em tecnologia da informação.

Segundo ele, é essencial possuir um sistema rápido e eficiente para atender os profissionais da área. Atualmente, os engenheiros do Mato Grosso do Sul têm reclamado muito do sistema atual na hora de emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que apresenta lentidão ou fica fora do ar.

A pandemia destacou a importância da tecnologia nos dias de hoje e a necessidade de profissionalização das entidades. Ximenes ressalta que outros Conselhos de outros estados possuem sistemas desburocratizados e que é isso que o CREA-MS precisa: inovação para facilitar o atendimento ao público interno e externo.

Como a informática se renova rapidamente, o CREA-MS precisa atualizar suas ferramentas para estar em sintonia com as tendências da área de tecnologia da informação. Isso contribuirá para maior eficiência.

Além do investimento em tecnologia, Ximenes pretende fornecer atualização e aperfeiçoamento profissional gratuitos e contínuos. Ele acredita que essas propostas podem fazer a diferença na sociedade de forma direta. Angelo destaca ainda a importância da criação de salas/estúdios para reuniões virtuais, bem como a implementação de Inteligência Artificial nos sistemas de atendimento e fiscalização.

Os profissionais do Sistema Confea/CREA e Mútua irão às urnas em todo o país em 17 de novembro de 2023 para escolher seus representantes. A votação será realizada através do site do Confea www.votaconfea.org.br. Para votar, os profissionais deverão autenticar-se com o CPF e a senha enviada por e-mail ou mensagem de texto.