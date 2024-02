Proposto acréscimo de tempo para utilização das vias do Projeto Amigos do Parque

O Projeto de Lei 10/2024 foi protocolado nesta manhã (7) pelo deputado estadual Marcio Fernandes (MDB). A proposta altera a Lei 4.682, de 12 de junho de 2015, também de sua autoria, que instituiu o Projeto Amigos do Parque. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A alteração proposta adiciona uma hora ao horário anteriormente instituído no Projeto Amigos do Parque. O artigo 2º traz o novo horário que passa a ser das 6 às 19 horas aos sábados, domingos e feriados, em que as vias de acesso são disponibilizadas a quem pratica esportes e caminhadas no local.

"Criado com objetivo de incentivar à prática de atividades fisicoesportivas, recreação e turismo em contato com a natureza, o Projeto Amigos do Parque, será alterado para adicionar uma hora ao horário de disponibilização das vias acesso Parque dos Poderes, mudando o início de 7h para 6h. A alteração visa atender pedidos da população frequentadora, que alegam que o calor é intenso na maior parte do ano na cidade de Campo Grande", justifica o parlamentar.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS