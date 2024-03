PT filia Edinho Quintana e mexe na balança eleitoral da sucessão

O favoritismo do prefeito Eduardo Campos (PSDB), pré-candidato à reeleição, já não é tão amplo como vinha sendo apregoado em Ponta Porã. O motivo está na confirmação de dois nomes que entraram na concorrência e podem fazer a diferença na projeção dos próximos dias de uma campanha que está a mais de sete meses para ter sua decisão final.

De um lado, o MDB, força política das mais expressivas na cidade, lança a pré-candidatura da vereadora Lourdes Monteiro, que pertence a uma das mais tradicionais famílias pontaporanenses. De outro lado, o PT, que já elegeu um prefeito (Wagner Piantoni, no ano 2000), e agora quer reeditar a façanha: sua cartada começou no sábado, 09, com a filiação do vereador Edinho Quintana.





Quarto mais votado dos eleitos em 2020, Edinho Quintana deixou o PSDB para aceitar o convite das principais lideranças petistas, entre as quais o deputado federal Vander Loubet. Coordenador da bancada federal em Brasília e interlocutor do presidente Lula, Loubet tem realizado um trabalho de fôlego e muito produtivo, tanto na captação de recursos para o Estado como na ampliação e fortalecimento da base de sustentação governista.



Além de Vander Loubet, o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT é outro nome de peso no círculço de lideranças que atuaram para atrair o vereador ao partido, dentro de duas perspectivas: vitaminar a base do presidente Lula em Mato Grosso do Sul e dar ao partido uma condição efetiva de entrar na disputa pela prefeitura.

Assim como Zeca e Vander, outras presenças ilustres do Partido dos Trabalhadores foram à Câmara de Vereadores para prestigiar a filiação de Edinho Quintana. Camila Jara, pré-candidata à refeitura de Campo Grande; deputada estadual Gleice Jane, um dos nomes para a sucessão em Dourados...