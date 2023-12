"Racha" na eleição da Câmara dividiu PSDB e fez prefeito perder peso político

A conturbada eleição do vereador Agnaldo Miudinho (PSDB) para presidir a Câmara Municipal de Ponta Porã instalou de vez uma ruptura que já estava desenhada para os tucanos da fronteira. O vereador eleito foi uma escolha pessoal do prefeito Eduardo Campos, à revelia do ex-prefeito e seu antecessor, Hélio Peluffo, de quem era o vice até dezembro do ano passado.

Mesmo sabendo que estava peitando seu "padrinho" político, Campos resolveu contrariá-lo. Lançou Miudinho, dividiu a base aliada e com isso fez a conjuntura matemática para elegê-lo. Quis demonstrar autossuficiência e que tem voo próprio para governar e construir sua candidatura em busca da reeleição. Peluffo, que renunciou ao cargo para tornar-se secretário estadual de Infraestrutura, sentiu-se traído.

A RESPOSTA

Hélio Peluffo e Pompílio Jr, do PL, pré-candiodato - Foto: Reprodução

Apesar do duro golpe que sofreu, o ex-prefeito não perdeu tempo e aproveitou uma rápida folga no final de ano para dar uma demonstração de força e comprovar o peso de sua liderança. Promoveu uma das costumeiras atividades de confraternização e solidariedade no sábado, 23, antevéspera do Natal, e levou ao Bairro Kamel Saad dezenas de vereadores, dirigentes de seis partidos e lideranças comunitárias.

Com Peluffo estavam aliados novos e antigos, entre entre os quais os vereadores do G-7: Marcelino Nunes (PDT), Kamila Alvarenga, José Menino Jùnior, Edinho Quintana, Vanderley Avelino (PSDB), Neli Souza e Waldecir Fernandes (União Brasil). O empresário Dário Honório, adversário de Campos, também assinou presença, assim como o produtor rural e presidente da Federação dos Clubes de Laço, Pompilio Jr, do quadro de dirigentes locais do PL e pré-candidato a prefeito.

Sintomática foi a ausência do prefeito Eduardo Campos, que sequer deu-se ao trabalho de enviar um representante. Isto deixou nítida a ruptura no antes unido ninho do PSDB pontaporanense. Os desdobramentos que se darão a partir de agora são imprevisíveis, mas é certo que aumentaram as dificuldades para a reeleição de Campos.