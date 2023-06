Radicais temem efeito dominó da condenação de Jair Bolsonaro

Parlamentares bolsonaristas temem o efeito dominó após o voto do relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A íntegra do voto do relator.

"Efeito dominó é a busca de um precedente. Podem usar a jurisprudência para outras pessoas, mesmo que situações não sejam da mesma dimensão. O Direito e a doutrina evoluem assim", afirmou o senador Espiridião Amin (PP-SC), que criticou o voto pela condenação do ex-presidente.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), conhecida por escândalos e a maior propagadora de fake news da máquina do ódio bolsonarista, reclamou da fundamentação jurídica do ministro e alertou sobre "efeito dominó" contra bolsonaristas.

"Estamos vendo uma tentativa de sepultar o bolsonarismo. Mas estão dando grande tiro no pé, porque Bolsonaro vai sair muito fortalecido", disse o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara.

"Estão fazendo um carnaval com o voto do relator, que todos nós já esperávamos que vinha pela condenação", alegou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O julgamento será retomado hoje para a apresentação dos votos dos outros seis ministros do TSE.

Como mostramos aqui no MS Notícias, caso a maioria vote pela condenação, Bolsonaro será somente o 2º ex-presidente da história do Brasil a tornar-se inelegível por crimes cometidos no cargo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), analisa uma ação protocolada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) que o acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, quando ele fez uma reunião criminosa com embaixadores, em julho de 2022, para atacar o sistema eleitoral brasileiro.

Bolsonaro nem tem se defendido, já que sabe que cometeu os crimes dos quais é acusado. Além de mentir aos representantes de outros países, o extremista de direita ainda usou a TV Brasil para disseminar suas mentiras e criar instabilidade democrática no país.

Em depoimento ao TSE, o ex-ministro das relações Exteriores Carlos França confirmou que a reunião com embaixadores em julho passado, que pode tornar Bolsonaro inelegível, foi realizada a pedido da Presidência da República. Já o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também em depoimento ao TSE, afirmou que nunca teve acesso a qualquer informação da Polícia Federal sobre a manipulação de resultados eleitorais. Apesar disso, participou de live em 2021 com ataques às eleições.

FONTES: