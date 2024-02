Recondução de Paulo Cezar dos Passos no CNMP é prestigiada por membros e autoridades

O Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, foi reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2024-2026, nesta segunda-feira (5/2), em Brasília.

A cerimônia foi conduzida pelo Presidente do CNMP, Paulo Gonet, que agradeceu a dedicação àqueles que completaram os mandatos e deu as boas-vindas aos novos Conselheiros. "Espero que tenhamos uma bela jornada de trabalho pela frente".

Também foram empossados Antônio Edílio Magalhães, Ângelo Fabiano Farias, Ivana Lúcia Cei, Fernando Comin e Cíntia Brunetta. Na terça-feira (6/2) o Conselheiro Edvaldo Nilo de Almeida tomará posse no hall do Plenário.

Prestigiaram a solenidade o Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda; o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo, Romão Avila Milhan Junior; o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabricio Secafen Mingati; e o Promotor de Justiça Lindomar Tiago Rodrigues, membro auxiliar do CNMP.

Entre outras autoridades estiveram presentes os Ex-Procuradores-Gerais da República e Ex-Presidentes do CNMP Raquel Dodge, Augusto Aras e Elizeta Ramos; o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli; o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Des. Sérgio Fernandes Martins; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCEMS), Conselheiro Jerson Domingos; e a Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas da Silva.

Texto: Ana Paula Leite/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS