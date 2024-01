Representante do Governo do Maranhão veio a MS para conhecer o programa Voucher Transportador

Nesta terça-feira (24) representantes da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), do Sest Senat e do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) receberam a visita do secretário adjunto da Indústria e Comércio do Maranhão, Marco Moura, que veio ao estado conhecer o Programa Voucher Transportador.

Para Marcos Moura, a iniciativa de Mato Grosso do Sul na criação do programa é de extrema relevância para a geração de trabalho e renda, por isso a intenção é aplicar o programa também no Maranhão.

"É um programa de extrema importância para o cidadão e que vai agregar a sociedade, condição de acesso ao emprego e ao trabalho e por isso nós parabenizamos todos os envolvidos e principalmente o Governo do Estado e o Detran-MS, pela inciativa", disse Marcos Moura.

A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo esteve na reunião, representando o diretor-presidente Rudel Trindade Júnior. "É muito gratificante ver que um programa que surgiu em nosso estado está se estendendo para outras regiões do Brasil. Isso mostra que a iniciativa é boa e está dando certo", disse Andrea Moringo.

Voucher Transportador

A primeira edição do programa do Governo do Estado disponibilizou 1000 vagas para motoristas que desejam passar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus e incluir as letras "D" e "E" na habilitação, com todas as etapas desse processo custeadas pelo Governo do Estado.

Neste momento, o programa está na terceira chamada dos candidatos classificados para seleção do primeiro edital. A expectativa é que os selecionados façam primeiro a inclusão das letras "D" e "E", com custo zero, depois farão a qualificação profissional pelo programa Mais Motorista, do Sest Senat, para então, estarem aptos a preencher as vagas de trabalho disponíveis no setor de transporte.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Foto: Milena Benites

Fonte: Governo MS