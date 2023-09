Riedel e Lula repassam R$ 146,3 milhões para obras em Campo Grande

O governador Eduardo Riedel (PSDB), assina nesta 2ª feira (11.set.23), convênios no valor de R$ 146.375.913,38 com a Prefeitura de Campo Grande (MS).

Segundo apurado, do montante total, mais de R$ 50 milhões serão repassados pelo Estado e outros R$ 93 milhões pelo governo do presidente Lula (PT), por meio de emendas parlamentares.

Os investimentos serão destinados à implantação de vias estruturantes, pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização, recuperação de malha viária e modernização.

As obras contemplam a recuperação de ruas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro, a modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial do bairro Imbirussu, e a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu. Também fazem parte dos acordos a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Noroeste, Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park, além do Jardim Centenário.

A assinatura será realizada pelo governador Eduardo Riedel e pelo secretário Hélio Peluffo às 16h, no auditório da governadoria.