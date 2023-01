Riedel inicia governo afirmando compromisso com a democracia e abrindo novos caminhos para MS

O início de Eduardo Riedel (PSDB) no governo de Mato Grosso do Sul já está assinalado por marcos importantes, que expõem o estilo de um líder sereno, dinâmico e atento aos desafios contemporâneos, além do vigoroso compromisso com o estado democrático de direito. Estes indicadores de sua personalidade têm sido demonstrados desde o primeiro dia de trabalho com a principal caneta da Governadoria no Parque dos Poderes.

A escolha dos ocupantes de primeiro escalão foi o primeiro e complexo teste de um gestor que vinha, com transparência, notificando a sociedade sobre o desafio de montar uma equipe compatível com sua formação científica, mas ajustada ao caráter político da gestão pública. Chamou pessoas que já conhecia e com as quais conviveu no governo de Reinaldo Azambuja e contemplou nomes de reconhecida experiência nas relações e demandas políticas.

A quem duvidava, desde o começo do mandato Riedel conseguiu agrupar o elemento científico de uma estratégia técnica de gestão ao elemento político, uma das condições fundamentais para a interlocução social e a necessária busca de sustentação popular para os diferentes momentos que viverá no poder.

Entre as providências na estreia como governante, já definiu e renovou metas prioritárias que serão buscadas mediante rigoroso e atualizado planejamento, como o aprimoramento da política de equilíbrio financeiro-fiscal e o avanço das medidas voltadas à inclusão social e aos investimentos em infraestrutura.

OLHAR PLURAL

Riedel já sobrou também nos exemplos de pluralidade para o trato político e institucional constantes do seu universo de responsabilidades. É tal qual como avaliaram seus eleitores, especialmente aqueles que desembarcaram no segundo turno adotando-o como uma alternativa mais confiável e consequente que o adversário.

Iguais no apoio à candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, Riedel e Capitão Contar cravaram profundas diferenças nas maneiras de ser e de fazer política. E a diferença entre conceitos foi abissal: o tucano venceu a disputa passando ao largo das teses e achismos tresloucados do concorrente, livrando-se da vestimenta mais bizarra desse nicho radical do bolsonarismo.

A Comprovação maiúscula foi registrada na 2ª.feira (9.jan.23), em Brasília, quando acudiu à convocação do presidente Lula (PT) para reunir-se com os dirigentes das principais instituições brasileiras e reiterar apoio e compromisso com a democracia.

Ao final do encontro, um dia após o vandalismo golpista que destruiu prédios e patrimônios públicos, Riedel renovou sua fidelidade ao regime democrático. "Saí de uma reunião com os presidentes de todas as instituições e os 27 governadores para avaliar a impressionante depredação que foi praticada na capital federal e ajustar os encaminhamentos necessários. Sou totalmente contra qualquer ação que deprede o patrimônio, que afete as instituições e fira a democracia", afirmou.

"Sou democrata e defendo a liberdade de expressão e o livre debate das ideias, sempre no campo do respeito e do zelo com o interesse público. Por isso, estamos aqui e aqui estaremos sempre que for necessário garantir a democracia e zelar pela pacificidade dos debates e da manifestação de ideias e ideais diferentes", acrescentou.