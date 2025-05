Riedel investe R$ 264 milhões em obras no interior de MS

O governador Eduardo Riedel esteve na 5ª feira (29.mai.25) em Dois Irmãos do Buriti (MS).

Na ocasião, foram entregues e lançadas obras que somam R$ 264 milhões em investimentos.

As ações envolvem rodovias, pontes, pavimentação urbana e melhorias no saneamento básico.

A principal entrega foi a inauguração do primeiro lote pavimentado da MS-347.

Este trecho liga Dois Irmãos do Buriti ao entroncamento com a BR-419, via MS-162.

Riedel e Wlademir inauguram R$ 264 mi em obras no MS. Foto: Álvaro Rezende

A extensão pavimentada é de 33,96 quilômetros, com recursos de R$ 91,5 milhões.

Durante o evento, foi lançado o segundo lote da mesma rodovia, com 31,18 quilômetros.

Essa nova etapa conectará o município à BR-419, no acesso a Nioaque.

Serão aplicados R$ 155 milhões de recursos estaduais nesta segunda fase.

O governador destacou o impacto positivo da infraestrutura regional. "Acompanhei a transformação da cidade. O desenvolvimento está chegando com força", afirmou.

Governador investe milhões em obras em Dois Irmãos do Buriti. Foto: Álvaro Rezende

Ele também antecipou novas obras para a MS-355 no segundo semestre.

Além da pavimentação, duas novas pontes foram entregues na MS-347.

Uma sobre o Córrego Taquaruçu e outra sobre o Rio Dois Irmãos, somando 111,8 metros.

O investimento nas estruturas de concreto foi de R$ 6,6 milhões.

Essas melhorias devem facilitar o transporte e escoamento da produção local.

A nova rota encurta em cerca de 40 km a distância até cidades como Nioaque e Jardim.

A pavimentação também favorece o turismo regional, incluindo destinos como Bonito.

Moradores relataram mudanças importantes com a obra da rodovia.

Valdenor Mariano, do Assentamento Marcos Freire, viu melhorias no acesso à cidade: “Antes era difícil até para ir ao mercado. Agora a estrada é segura. Agradecemos por isso".

Comunidades indígenas também reconheceram os avanços.

Rodrigues Alcântara, cacique local, destacou o apoio estadual: “Em cidades pequenas, o Estado precisa estar presente. E hoje está. Agradecemos".

No perímetro urbano, ruas de bairros como Jardim Continental e Vila Nova foram asfaltadas.

Também foram realizadas obras de drenagem para evitar alagamentos e poeira.

As ruas contempladas incluem Miguel João de Castro, Cassiano Martins de Souza e outras.

No saneamento, houve ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

As melhorias fazem parte do programa federal Avançar Cidades (2ª etapa).

O prefeito Wlademir de Souza elogiou o impacto direto na qualidade de vida: “Esses investimentos fortalecem nossa conexão regional e trazem progresso”.

Governador Eduardo Riedel foi homenageado no município de Dois Irmãos do Buriti. Foto: Álvaro Rezende

Pelo conjunto de ações, Riedel foi homenageado com o título de cidadão buritiense.