Riedel visita empresa chilena que investirá R$ 887 milhões em MS

O governador Eduardo Riedel (PSDB), se reuniu nesta 6ª feira (28.jul.23), com o Grupo Sonda, no Chile. A empresa deve investir R$ 887 milhões em Mato Grosso do Sul para disponibilizar fibra óptica aos 79 municípios, por meio da Infovia Digital.

Conforme o governo, o investimento milionário será aplicado da seguinte maneira:

R$ 306 milhões para a implantação;

R$ 581 milhões para manutenção;

A Sonda deverá atuar por 30 anos em Mato Grosso do Sul.

O governador visitou e conheceu o cotidiano da Sona, aproveitando sua visita a Arauco — outra gigante chilena que vai se instalar a partir de 2025 em MS, investindo US$ 3 bilhões em uma fábrica de celulose em Inocência.

"Fizemos uma visita técnica para entender mais sobre o trabalho da Sonda, a tecnologia que está por trás dos cabos de fibra óptica. A empresa tem um faturamento de 1,2 bilhões de dólares, 13 mil funcionários, trabalham na América do Norte e na América do Sul, e agora vão conectar o Mato Grosso do Sul", detalhou o governador.

(28.jul.23) - Executiva da Sonda explicar ao governador Eduardo Riedel, projeto da Infovia na sede da Sonda. Foto: Guilherme Pimentel

De acordo com o governador, até o final de 2024 os 79 municípios estarão conectados a fibra óptica. "Isso significa transformação na saúde, segurança pública, na nossa educação. Nas praças, 129 delas terão wi-fi gratuita nos 79 municípios. É o Mato Grosso do Sul se modernizando com um projeto inédito no Brasil", disse o chefe do Executivo.

O membro do Conselho da Sonda, Ingo Plöger, apontou a visita de Riedel como fundamental. "Mostra a disposição política do Governo de Mato Grosso do Sul em buscar a transformação digital em um ritmo acelerado, olhando todas as portas que se abrem em benefício à população", avaliou o empresário.

(28.jul.23) - Ingo é engenheiro, economista e empresário brasileiro que já foi CEO de várias empresas e instituições. Ele está à esquerda da imagem com o governador Eduardo Riedel. Foto: Guilherme Pimentel

Para Ingo, a Infovia não é só digitalização por meio de cabeamento, mas também um instrumento para levar benefícios nas áreas de saúde e segurança pública. "O povo vai se beneficiar de um processo de inserção que capacita pela tecnologia, para um melhor emprego, por uma melhor forma de vida", completou.

INFOVIA DIGITAL

(28.jul.23) - Avanço digital engloba vários serviços, como o de telefonia. Todo o sistema do Governo será substituído por ramais VOIP, com conexão de fibra ótica. Foto: Guilherme Pimentel

Prevê a instalação de 7 mil quilômetros de rede de fibra em todo o Mato Grosso do Sul, disponibilizando serviços de transmissão de voz, imagem e dados por meio de rede própria de fibra óptica de alta capacidade e velocidade.

Serão interligados 1.634 pontos de acesso do Governo, 15 mil ramais VOIP, wi-fi público em 129 praças públicas de todas as cidades sul-mato-grossenses, além câmeras de monitoramento remoto, auxiliando os serviços de segurança pública e socorro.

Com isso secretarias, autarquias, fundações, escolas e universidades estaduais, agências fazendárias, hospitais regionais, estabelecimentos penais, delegacias de polícia, defensorias públicas e procuradorias dos 79 municípios terão transmissão de dados em alta velocidade e qualidade, ampliando o alcance de seus serviços.

Em Campo Grande (MS), serão ao todo 300 quilômetros de fibra para a cobertura de 280 pontos, cinco praças com acesso wi-fi e oito pontos com monitoramento por câmeras de vídeo. As praças públicas selecionadas para disponibilizar wi-fi com acesso gratuito são: Parque do Sol, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia.

(28.jul.23) - Governador Eduardo Riedel, secretário, ex-governador, senadora e prefeito em visita a empres ado grupo Sonda. Foto: Guilherme Pimentel

No Chile, Riedel tem na comitiva o secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruck, o ex-governador Reinaldo Azambuja, a senadora Tereza Cristina e o prefeito de Inocência, Toninho da Cofap.

*Com texto de Nyelder Rodrigues e Guilherme Pimentel, Comunicação Governo de MS