Rio: após descarrilamento, Metrô funciona normalmente neste sábado

Após o descarrilamento da linha 2 nessa sexta-feira (29), as linhas 1,2 e 4 do Metrô do Rio funcionam normalmente na manhã deste sábado (30). O trecho que foi afetado ontem é o entre as estações Maracanã e Triagem, que teve a circulação paralisada.

De acordo com a concessionária, todas as estações estão abertas e os intervalos estão regulares.

Relatos feitos nas redes sociais indicam que mais de 50 pessoas ficaram presas dentro dos vagões nessa sexta por cerca de meia hora. Os passageiros disseram ter ficado sem ar-condicionado dentro da composição em meio ao calor forte.

Mais tarde, um trem da SuperVia saiu dos trilhos, por volta das 18h, chegando a derrubar parte de um muro na altura da estação São Francisco Xavier. Não há registro de feridos em nenhum dos dois casos e a Agetransp, agência reguladora, investiga as causas dos descarrilamentos.

Devido ao ocorrido, a linha 2 teve a circulação interrompida até o fim do dia. No caso da SuperVia, a operação voltou à normalidade às 18h51.

Após visita de técnicos da Agetransp para vistoria, eles identificaram que o problema pode ter sido causado pela dilatação dos trilhos, devido ao calor.

Fonte: Nacional