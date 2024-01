RJ: idosa é presa por injúria racial contra ciclista em Copacabana

CC0 Public Domain Praia de Copacabana (RJ)

Na tarde desta sexta-feira (19), uma mulher de 72 anos, que não teve seu nome revelado, foi presa em Copacabana, no Rio de Janeiro, após ter sido flagrada cometendo o crime de injúria racial contra um ciclista.

A vítima do caso, um homem de 33 anos, relatou que, enquanto trafegava com sua bicicleta elétrica na Rua Siqueira Campos, foi "fechado" pelo veículo da idosa. No mesmo momento, ela começou a ofendê-lo e o chamou de "macaco" e outros insultos.

Após a idosa fugir do local, o homem a seguiu até o momento em que conseguiu solicitar ajuda de uma equipe da Guarda Municipal de Copacabana. O carro da mulher foi parado na Avenida Atlântica, na Rua Prado Júnior.

Uma testemunha confirmou os insultos praticados pela mulher, que foi conduzida para a 12ª DP e foi autuada em flagrante por injúria racial.

Fonte: Nacional