Rodar Bem MS: programa estadual melhora estradas ainda não pavimentadas

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou hoje o lançamento do programa "Rodar Bem MS", voltado para a melhoria de estradas estaduais não pavimentadas. A iniciativa visa promover uma malha viária mais eficiente, que contribua com o desenvolvimento da área rural, simplificando a vida das pessoas que moram e trabalham no campo.

Com orçamento de R$ 340 milhões, o programa prevê a recuperação de 1.800 quilômetros de rodovias sem asfalto até 2026. O planejamento é da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Para o secretário da pasta, Helio Peluffo Filho, o "Rodar Bem" reflete o compromisso do governo em melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem e trabalham em regiões com estradas sem pavimento, impulsionando o desenvolvimento e promovendo a inclusão.

"O 'Rodar Bem MS' vai melhorar as estradas com aplicação de solo melhorado com cimento, solo-brita, entre outros, facilitando o dia-a-dia do produtor, favorecendo o escoamento da produção, melhorando a mobilidade das rodovias não pavimentadas e ainda dando mais segurança para que trafega nas estradas", afirma.

Plano de trabalho

Os serviços começaram a ser executados pela MS-357 e MS-456, em Ribas do Rio Pardo, onde já foram melhorados 35 quilômetros de estradas, em parceria com a empresa Suzano, que assinou termo de cooperação com a Seilog para contribuir com o melhoramento de 10 trechos das rodovias MS-357, MS-340, MS-456, MS-338 e MS-324.

No plano de trabalho do programa serão recuperados 378 quilômetros das cinco rodovias até 2024, em um investimento de R$ 68 milhões. Já para os anos de 2024, 2025 e 2026 são projetados melhoramento em 1.529 quilômetros de 31 rodovias sem pavimento, com R$ 275,3 milhões.

Na lista das estradas que vão receber as ações do "Rodar Bem MS" estão rodovias que passam pelos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Brasilândia, Campo Grande, Corguinho, Coronel Sapucaia e Coxim.

Também serão atendidas estradas de Iguatemi, Inocência, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.

Objetivos

Infraestrutura de qualidade: o "Rodar Bem MS" visa criar e manter uma infraestrutura de estradas não pavimentadas de qualidade, garantindo mobilidade.

Redução de custos logísticos: com estradas mais eficientes, os custos logísticos para transporte de mercadorias e serviços serão reduzidos, beneficiando diretamente produtores locais e consumidores.

Benefícios para a população

Mobilidade: as melhorias nas estradas possibilitarão uma mobilidade mais fácil e rápida, permitindo que as pessoas acessem serviços essenciais, como saúde e educação, de maneira mais eficiente.

Segurança viária: estradas em boas condições contribuem para a segurança viária, reduzindo riscos de acidentes e proporcionando viagens mais seguras para as comunidades locais.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Fotos: Agesul