Rodízio em SP: saiba quais dias ficará suspenso durante o fim de ano

O rodízio de carros na cidade de São Paulo é tradicionalmente suspenso no período de festas de final de ano, devido ao menor número de veículos circulando. Este ano, a suspensão começa no dia 26 de dezembro e se estenderá até o dia 5 de janeiro de 2024, retornando a sua normalidade no dia 8 de janeiro.

Como funciona o rodízio em SP

O rodízio foi criado em 1997 para diminuir a quantidade de veículos e consequentemente de trânsito. Ele proíbe uma parte da frota de rodar nos chamados "horários de pico" , que são das 7h às 10h e das 17h às 20h denttro da área delimitada como "centro expandido".

A definição de quem será obrigado a deixar o carro em casa nesses horários é feita a partir do último número da placa e se estente a todos os carros que circulam na cidade, não só aos que são registrados na capital paulista.

- Segunda-feira: proibida a circulação de carros com finais 1 e 2;

- Terça-feira: proibida a circulação de carros com finais 3 e 4;

- Quarta-feira: proibida a circulação de carros com finais 5 e 6;

- Quinta-feira: proibida a circulação de carros com finais 7 e 8;

- Sexta -feira: proibida a circulação de carros com finais 9 e 0.

Para caminhões, os dias e os finais de placa são os mesmos do que para os carros, porém o horário de rodízio é diferente. Eles ficam proibidos de circular na zona restrita (com excessão das vias limítrofes) entre às 5h e às 9h da manhã e 17h às 22h. Aos sábados, caminhões de nenhuma placa podem circular entre às 10h e às 14h.





