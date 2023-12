Rompimento de fibra gera instabilidade e afeta serviços presenciais do Detran na Capital

O rompimento de fibra próximo à sede do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), na manhã desta segunda-feira (11), afetou a distribuição de rede para as agências de Campo Grande, gerando instabilidade no sistema.

Informamos que nossos técnicos já atuam em conjunto com a Freeway, empresa operadora do link, para solucionar o problema. A previsão é de que tudo seja normalizado ainda hoje.

Assim que houver normalização do sistema, nossos usuários poderão buscar qualquer agência com seus respectivos agendamentos, no decorrer desta semana, para receberem o devido atendimento. Quanto aos exames teóricos que seriam realizados nesta segunda-feira, a Fapec fará os reagendamentos.

O rompimento de fibra afeta somente os atendimentos presenciais. Nossos serviços digitais ofertados no site e aplicativo Meu Detran estão funcionando normalmente.

Comunicação Detran-MS

Fonte: Governo MS