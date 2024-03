Rose detalha a pequenos e médios empresários da Capital e Dourados as oportunidades FCO está abrindo

Com a finalidade de discutir as vocações locais e o melhor uso dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), a Caravana da Sudeco fará duas rodadas de trabalho itinerante este mês em Mato Grosso do Sul. A titular da Sudeco (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste), Rose Modesto, conduzirá as atividades de esclarecimento, orientação e demais informaçoes para pequenos e médios empresários do campo e da cidade, em Campo Grande e Dourados.

A superintendente frisou que o FCO está mais abrangente e oferece uma melhor condição de acessibilidade, graças ao modelo inovador e de alta resolutividade das políticas publicas do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, ao qual a autarquia está vinculada. "Temos uma realidade estimulante para os médios e pequenos empreendedores, os segmentos que mais geram empregos na cadeia econômica", observou Rose.

INTERIORIZAÇÃO - De acordo com Rose Modesto, a grade orçamentária mais robusta e o planejamento estratégico na interiorização das políticas publicas de fomento, identificam o olhar do presidente Lula para médias e pequenas economias. "A Caravana presta atendimentos que incluem, sobretudo, as orientações para facilitar o acesso ao crédito, sempre com foco nas vocações locais e nos potenciais de geração de emprego e renda", completou.

Com a presença do ministro Waldez Góes, o programa da Caravana prevê atividades nos dois maiores municípios de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, no Mercadão Municipal, a abertura será no dia 20, com a palavra de Waldes Góes, às 9h. À tarde, as oficinas de convênios, do FCO, da Carta Consulta e da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o Programa (Sidagro).

O dia será encerrado com o atendimento ao público, por parte das instituições financeiras e equipes de convênios e fundos.

No dia 21, também no Mercadão, a partir das 9h30m as oficinas do FCO e Carta Consulta, atividade que se repetirá às 15h. Depois, às 10h30m, uma palestra do Fungetur (Fundo Geral do Turismo). Das 9h às 17h também se repetirá o modelo de atendimento ao publico do dia anterior.

Em Dourados, a programação se iniciará no dia 25, entre 9h e 17h, na Praça Central Antonio João, com abertura oficial, oficinas dos convênios, do FCO e Carta Consulta e da Sidagro, além do atendimento ao publico no final da agenda. No dia 26, às 10h e às 15h, a oficina do FCO e Carta Consulta, às 11h a palestra da Fungetur e às 17h o atendimento ao publica. Todo os dias da Caravana a Carreta do Banco do Brasil estará atendendo.