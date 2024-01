Ruídos pró-Lula na base do ex-presidente desafiam unidade no PL

O ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro (PL) não é nenhum tolo e nem sequer um desavisado. Ele sabia depois de outubro de 2022, quando fracassou na tentativa de reeleição, que o chão político e partidário sob seus pés cedo ou tarde começaria a sofrer abalos significativos.



Este tremor começou a ser sentido já nos primeiros meses de 2023. No princípio, eram alguns acenos de congressistas; em seguida, de forma menos tímida, como ocorreu durante as votações de projetos do Planalto, entre eles o do arcabouço fiscal, em maio, aprovado com o reforço de 30 votos da bancada bolsonarista. Agora, pouco mais de um ano após a posse do presidente petista, Bolsonaro depara-se com um cenário escancarado de incertezas sobre a unidade de suas bases.

Lula e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel

Entre os vários sinais desta crise, dois chamaram a atenção neste mês de janeiro, protagonizados pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do mesmo partido. No ano passado Costa Neto liderava o bolsonarismo nas investidas contra o governo Lula e demonstrou isto em sintomáticas intervenções. Numa delas, ameaçou publicamente de expulsão o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) por ter feito e publicado uma foto ao lado de Lula (PT) e outros líderes petistas.

'Pude recepcionar o presidente Lula em Juazeiro do Norte, minha cidade natal, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos', escreveu Yury numa publicação no X (antigo Twitter), em 12 de mai de 2023.

OS AFAGOS

O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Presidente de Honra do PL, Jair Bolsonaro. Foto.: Beto Barata/ PL

Agora, este mesmo Costa Neto entra no teatro com outra roupa. Em entrevista ao jornal "O Diário", em dezembro, rasgou elogios a Lula e até o diferenciou positivamente numa comparação com Bolsonaro. Foram suas estas palavras: "Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente, é um fenômeno, porque chegar onde ele chegou... Ele foi bem no governo também e elegeu a Dilma depois. É completamente diferente o Lula do Bolsonaro”.

Nem é preciso lembrar que a reação foi instantânea. O ex-presidente ligou e fez dura cobrança ao dirigente de seu partido, insinuando até que o PL poderia implodir. Costa Neto, um hábil sobrevivente da política, apenas desconversou, minimizando os fatos. Disse que sua entrevista foi editada e se comprometeu em ser mais cauteloso na escolha das palavras.

PL flerta com Lula e irrita Bolsonaro

Castro também deu munição para sobrecarregar a irritabilidade de Jair Bolsonaro. Em encontro com Lula, o governador fluminense fez saudações tão afáveis que atentos observadores interpretam como palavras cunhadas conscientemente e lançadas além do mero simbolismo protocolar. Castro foi agradecer o apoio do governo federal ao seu Estado, atingido por violentos temporais. Chamou Lula de líder político que "nada faria contra o povo para me atingir. Ainda mais pela grandeza do cargo. Eu não ataco, não sou inimigo dele, nunca fomos".

CONJUNTURA

Lula e Cláudio Castro. Foto: Rogério Santana/Gov. RJ

Entretanto, quem conhece o histórico e o perfil de Costa Neto e Cláudio Castro é capaz de apostar que os elogios a Lula foram muito bem calculados e seriam uma sinalização diante da conjuntura crítica instalada diante do PL ou, mais propriamente, do bolsonarismo. Não foram elogios acidentais ou motivados pelo interesse de trocar de lado ou romper com Bolsonaro, mas para demonstrar que a direita só se reoxigenará se sair da camisa de força de um direitismo extremado e assim livrar-se dos efeitos corrosivos da insensatez bolsonarista.



Quando Costa Neto afirma, com sua autoridade de dirigente máximo, que ao menos 30 parlamentares do PL já estão compondo com interesses do governo, ele apenas expressa aquilo que o próprio Bolsonaro vem repetindo desde o ano passado: a iminência de uma implosão partidária.



Além disso, Bolsonaro está inelegível, corre o risco de sofrer outras condenações e não terá peso maior ou igual nas eleições para alavancar eleitoralmente os seus candidatos nas disputas municipais. Por outro lado, mesmo sem alcançar um nível mais consolidado de aprovação, o governo Lula começa a emplacar resultados expressivos em pautas de forte impacto popular, como a queda nos índices de desemprego, o recuo da inflação e o reforço orçamentário nas políticas públicas sociais.