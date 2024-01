Sanesul entrega mais de R$ 1 milhão em equipamentos modernos para atender os municípios

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investiu mais de R$ 1 milhão na compra de equipamentos de última geração para serem utilizados em obras de infraestrutura saneamento em Mato Grosso do Sul.

Os equipamentos, incluindo cortadoras de asfalto, cortadoras de tubo e compactadores de percussão são destinadas onde a companhia mantém a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A entrega simbólica dos equipamentos ocorreu no fim da tarde de terça-feira (16) no Complexo 'Maria Cecília Barbosa', em Campo Grande, e contou com a presença do diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, e dos diretores Andre Luis Soukef (Administração e Finanças), Madson Valente (Comercial e de Operações), Leopoldo Godoy do Espírito Santo (Engenharia e Meio Ambiente) e o gerente da Geinfra (Gerência de Infraestrutura administrativa), Vicente de Castro Lopes.

No total, foram entregues 78 cortadoras de asfalto, no valor de R$ 459.998,76; e 45 cortadoras de tubo, ao custo R$ 261.658,35.

Também compradas com recursos próprios da Sanesul, 54 compactadoras de percussão custaram R$ 521.999,64 e serão distribuídas às unidades regionais no mês de março.

Para Renato Marcílio, esses equipamentos serão destinados à execução de serviços de operação e manutenção nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela empresa.

Ele destacou que para atender a grande demanda existente em todas as regiões do Estado é necessário investir continuamente em equipamentos modernos que facilitem os serviços durante os prestados à população.

Segundo ele, o governo do Estado e a Sanesul investem cada vez mais em ações, projetos e em novas tecnologias que promovam a melhoria dos sistemas de água e de esgoto na área de abrangência da empresa.

Menos tempo e com resultado melhor

André Soukef disse que a diretoria de Administração e Finanças da Sanesul, por meio da Gerência de Infraestrutura, está empenhada em fortalecer as operações em todas as regionais da empresa, fornecendo os equipamentos necessários para garantir a execução de tarefas com mais qualidade e eficiência.

Ele destaca a aquisição dos equipamentos essenciais, como compactadores de percussão, cortadores de asfalto, motobombas e cortadoras de tubos, representando um investimento significativo de R$ 1,2 milhão.

"A compra, substituição e incremento desses equipamentos são de fundamental importância, pois permitem que a Sanesul conclua suas atividades de manutenção, corretiva e preventiva com maior qualidade, utilizando os equipamentos adequados em menos tempo e com resultados superiores. Isso não apenas reflete positivamente na imagem da Sanesul, mas também na satisfação de todos os nossos clientes. "Estamos comprometidos em investir continuamente na melhoria de nossa infraestrutura, equipamentos, máquinas e peças, reafirmando nosso compromisso em ser referência em Mato Grosso do Sul na prestação de serviços à população com qualidade", acrescentou Soukef.

Essa iniciativa demonstra, segundo ele, o constante esforço da Sanesul em fortalecer seus recursos operacionais, visando proporcionar serviços de saneamento mais eficientes e de alta qualidade em todo o Estado.

"O investimento em equipamentos modernos e adequados reflete o compromisso da empresa em atender às demandas da comunidade e manter sua posição de destaque na prestação de serviços de saneamento básico em Mato Grosso do Sul", colocou.

Já Madson Valente destacou a importância das recentes aquisições de equipamentos modernos pela empresa.

Ele enfatizou que essas entregas não apenas proporcionam maior conforto aos colaboradores, trabalhando com tecnologia de ponta, mas são fundamentais para garantir a segurança da equipe.

"A Sanesul sempre foi muito atenta em assegurar as melhores condições de trabalho. Essa atualização representa um grande ganho, proporcionando maior agilidade e tempo de resposta nos serviços de manutenção, resultando em respostas mais rápidas para nossos clientes", ressaltou o diretor Comercial e de Operações.

Em sua visão, isso demonstra o comprometimento contínuo da Sanesul em investir em tecnologia e equipamentos, visando não apenas a eficiência operacional, mas também o bem-estar e segurança de sua equipe, ao mesmo tempo em que reforça a capacidade da empresa em oferecer serviços de qualidade com respostas rápidas à comunidade.

O gerente Vicente de Castro Lopes informou que todas as regionais serão contempladas e que a previsão de entrega dos compactadores já se inicia no final deste mês.

Comunicação Sanesul

Fonte: Governo MS