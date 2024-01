Sanesul investe R$ 2,8 milhões no sistema de abastecimento de água de Coxim

O governo de Mato Grosso do Sul está direcionando mais de R$ 2,8 milhões para aprimorar o sistema de abastecimento de água no município de Coxim, como parte de seu plano estratégico para fortalecer o saneamento básico em todo o Estado.

Com recursos próprios da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), os recursos somam R$ 2.862.000,00 e vão beneficiar uma população de mais de 33 mil moradores com obras de infraestrutura de saneamento básico.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada este mês pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente da estatal, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Os serviços incluem a instalação de um Reservatório Apoiado (RAP), metálico de 500 metros cúbicos de água e interligações, abrigo para elevatórias, caixa de macromedidores, intervenção da área existente e urbanização a ser executado no município, localizado no norte do Estado.

O contrato entre a Sanesul e a empreiteira estipula um prazo de oito meses para a conclusão das obras, a partir da emissão da ordem de serviço.

O novo reservatório, que entrará em fase de construção, fortalecerá a estrutura de abastecimento de água em Coxim, com a capacidade de armazenar 500 mil litros de água, representando um ganho significativo para o sistema de saneamento básico local.

Renato Marcílio ressalta que essa iniciativa atende a uma prioridade da prefeitura de Coxim, uma parceira institucional importante da Sanesul e município estratégico do ponto de vista turístico e socioeconômico no mapa de Mato Grosso do Sul.

"Estes investimentos refletem o comprometimento do governo estadual e da Sanesul com nossos municípios parceiros, seguindo o nosso plano de investimento no setor de saneamento básico para promover uma melhor qualidade de vida para a população e preservar o meio ambiente", destaca o diretor-presidente da empresa.

O compromisso do governo estadual, seguindo a visão municipalista do governador Eduardo Riedel, é continuar investindo em serviços essenciais de abastecimento de água tratada, mesmo após a universalização do setor nos 68 municípios sob concessão da empresa.

Comunicação Sanesul

Fonte: Governo MS