Sanesul já investiu mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento em 2023

O Governo de Mato Grosso do Sul já investiu neste ano mais de R$ 150 milhões em saneamento básico, incluindo importantes obras nos sistemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

Esses significativos investimentos no setor fazem parte do planejamento estratégico do governo municipalista, liderado pelo governador Eduardo Riedel, que tem como prioridade a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Além do acesso a água potável e do tratamento adequado do esgotamento sanitário contribuírem para melhor qualidade de vida da população, o progresso é impulsionado por investimentos em saneamento básico, uma vez que cidades com infraestruturas de esgoto eficientes atraem recursos e estimulam o crescimento econômico.

No total, o investimento nesse setor tão benéfico à vida das pessoas foi de R$ 150.809.056,87, até setembro deste ano.

O diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio, contou que a previsão de investimentos até 2026 é de R$ 456.640.817,70.

"O compromisso da empresa de saneamento em expandir e aprimorar as infraestruturas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário reflete a visão do governador em promover um Estado mais saudável, próspero e sustentável para todos os moradores", assegura Renato Marcílio.

Além do mais - continua o dirigente - a melhoria do saneamento reduz a carga de doenças evitáveis, o que, por sua vez, diminui os custos em saúde pública, incluindo o tratamento de pacientes e a perda de produtividade devido a certas enfermidades.

A Sanesul atende 68 dos 79 municípios do Estado, levando bem estar e qualidade de vida para seus moradores, incluindo investimentos substanciais em obras de fornecimento de água potável e de expansão de rede de esgoto, agora sob a responsabilidade da Ambiental MS Pantanal, a partir da consolidação da PPP (Parceria Público-Privada) com o grupo Aegea.

Apesar de o sistema de água ser universalizado, a companhia garante a segurança hídrica nos municípios sob a sua responsabilidade, perfurando novos poços onde é necessário visando ampliar a captação do produto, atendendo as demandas das prefeituras.

As obras incluem perfuração de poços, construção de reservatórios e ETA (Estação de Tratamento de Água), ligação de rede coletora e implantação de ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto), entre outras obras complementares.

Atualmente, existem obras em andamento de melhoria, ampliação e implantação sendo executadas nas cidades de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Chapadão do Sul, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Serviria, Sete Quedas, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

ÁREA DE COBERTURA

De acordo com levantamento da Ademam (Assessoria da Diretoria de Meio Ambiente), da empresa de saneamento, Mato Grosso do Sul hoje tem cerca de 62% da área de cobertura do esgoto e o objetivo é se antecipar a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento que prevê a universalização do sistema até 2033.

Segundo a Sanesul, das 68 cidades atendidas pela empresa, 46 estão mais avançadas no Plano de Saneamento com investimentos milionários no setor, incluindo recursos próprios como parte do Programa Avançar Cidades e por meio de parcerias institucionais.

Entre as cidades com a área de cobertura avançada estão Alcinópolis (99%), Santa Rita do Pardo (99%), Tacuru (99%), Três Lagoas (99%), Paranaíba (98,36%), Japorã (96,76%), Bonito (96.13%), Ponta Porã (94,09%), Por Murtinho (92,29%), Dourados (85,07%), Chapadão do Sul (84,39), Ribas do Rio Pardo (83,91) e Jateí (83,15%).

Sanesul

Foto destaque: Estação de Tratamento de Esgoto em Corumbá

Fonte: Governo MS