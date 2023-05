'Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores', diz Dino para Do Val (vídeo)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi novamente convocado por bolsonaristas para comissões do Congresso. O ministro já foi três vezes à Câmara dos Deputados. Nesta 3ª.feira (9.mai.23), convocado pelo senador Magno Malta (PL-ES), Dino falou à Comissão de Segurança Pública do Senado.

Dino rebateu comentários do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre sua presença no Palácio do Planalto durante os ataques do 8 de Janeiro. Durante a oitiva, o congressista capixaba acusou o ministro de omissão nos atos extremistas e pediu seu afastamento e prisão.

Dino disse: “Não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. […] Eu não estava lá, eu fui avisado e cheguei. Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat [Polícia de Armas Táticas e Especiais, na sigla em inglês], eu sou dos Vingadores”.

Do Val é fundador de uma empresa bizarra de treinamento policial. No currículo exposto no site da escola de táticas militares, em que Do Val ministra o curso “Super SWAT”, está descrita a atuação do senador na força policial dos Estados Unidos:

“Marcos morou e atuou nos EUA por mais de 5 anos, onde Marcos atuou como instrutor em imobilizações táticas, abordagens táticas, retirada de suspeitos em veículos e outros procedimentos táticos para unidades da SWAT (Special Weapons And Tactis) de diversas cidades, inclusive acompanhou algumas operações”.