Secretaria da Cidadania de MS está em novo endereço; CEC LGBTQIA+ permanece no Centro

Protagonista no fortalecimento das políticas públicas para alcançar todos os recortes sociais de Mato Grosso do Sul, a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) está em novo endereço.

A Cidadania como um todo, formada pelas subsecretarias de Políticas Públicas para Mulheres, Povos Originários, Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, Juventude, População LGBQTIA+, Promoção da Igualdade Racial e Assuntos Comunitários, agora atende no complexo junto à Ageprev, EscolaGov e Perícia Médica nos altos da Avenida Mato Grosso, entrada do Parque dos Poderes.

Os contatos da SEC são: 3323-7201, site: https://www.sec.ms.gov.br/ e pelos e-mails:

Gabinete da Secretária de Estado da Cidadania Viviane Luiza

gabinete@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários

comunitario@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude

juventude@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

mulheres@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários

povosoriginarios@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência

pessoacomdeficiencia@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa

pessoaidosa@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para População LGBTQIA+

lgbtqia@sec.ms.gov.br

Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial

racial@sec.ms.gov.br

O endereço é Avenida Mato Grosso, 5778 - Blocos 3 e 4. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

CEC LGBTQIA+

O Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+, que presta atendimento à população LGBTQIA+, continua no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. O contato pode ser feito pelo telefone 3316-9183, no e-mail: ceclgbt@sec.ms.gov.br e no site: https://www.cidadanialgbt.ms.gov.br/. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.

Paulinha Maciulevicius, da Comunicação da SEC.

Foto de capa: Matheus Carvalho/SEC.

Fonte: Governo MS