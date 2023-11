Secretaria de Administração avança nas metas pactuadas no Contrato de Gestão 2023

Em reunião com gestores, a secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, recebeu nesta segunda-feira (20), a equipe de monitoramento dos Contratos de Gestão da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), para apresentação dos resultados das ações pactuadas no início do ano.

A Segem acompanha e orienta as unidades gestoras para a conclusão e entrega das metas. O contrato de gestão conta com um sistema robusto de TI (SE Suite) que facilita o monitoramento das secretarias e vinculadas no desenvolvimento das ações.

Entre as principais metas da pasta está a implantação de modelo centralizado de compras, programa de modernização de gestão patrimonial, sistema de processo administrativo eletrônico e a capacitação dos servidores.

"Estamos satisfeitos com os números que mostram indicadores positivos sobre o andamento das ações firmadas. Os contratos estabelecem metas que precisam ser alcançadas, com o monitoramento é possível identificar o andamento dos projetos, a ferramenta auxilia e identifica o andamento e execução das estratégicas, e consequentemente, na concretização dos compromissos firmados e suas entregas", destacou a secretária Ana Nardes, durante a reunião.

Conforme o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, a Secretaria de Administração está com o nível de execução dos projetos e processos dentro do nível esperado.

"A expectativa é que até o final do ano a SAD complete as entregas, principalmente as mais relevantes, destaco o e-MS que hoje na área administrativa é a principal entrega do Governo que termina este ano para começar a rodar no próximo ano. Também há entregas na área de Patrimônio, Gestão de Pessoas e os gerentes têm se empenhado bastante para realizar as entregas e a expectativa é que a secretaria realmente feche o ano com uma performance próxima dos 100% no ritmo que os projetos estão", afirmou Nogueira.

Com a proposta de uma gestão moderna e de resultados, estão previstas nos contratos da SAD, melhorias de processos e de serviços nas áreas de Patrimônio, Gestão de Pessoas, Desenvolvimento de Servidores, Previdência, Saúde do Servidor, Sustentabilidade e Compras Governamentais.

Ao todo são 10 projetos, 22 entregas. Entre os projetos estão: a Implantação das Ações de Aperfeiçoamento (100%), Regionalização das Ações de Educação Continuada da Escolagov (95%), Curso de Capacitação em Regulação de Serviços (100%), Cursos Políticas Públicas de Assistência Social (100%), Modelo Centralizado de Compras (100%), Plano de Compras Estruturado (99%), Sistema Adaptado para a Nova Lei de Licitações (100%), Programa de Modernização Patrimonial (100%), Inventário de Bens Móveis Estruturado (80%), Censo Imobiliário (89%), Modernização de Frotas (94%), Sistema de Gestão Digital de Abastecimento Implementado (100%), Implementação de Novas Modalidades de Trabalho (71%), entre outros.

Raquel dos Passos, Comunicação SAD

Fonte: Governo MS