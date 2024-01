SED divulga relação nominal do cadastro de professor temporário de Educação Profissional

A SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial Eletrônico do Estado o Edital n.5/SED/2024, que torna pública a relação nominal dos profissionais cadastrados para atuarem em caráter temporário nos cursos de Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul para o ano letivo de 2024.

As atividades envolvidas são: I - Coordenação Técnica de Curso; II - Docência; III - Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório.

A listagem contempla vários municípios e começa na página 137 e termina na página 194 do Diário Oficial, que pode ser baixado neste link.

Comunicação SED

Fonte: Governo MS