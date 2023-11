Segue aberto prazo para atualização cadastral e declaração do rebanho em MS

Segue aberto o prazo para os produtores rurais fazerem a atualização cadastral e declaração do seu rebanho. A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) destaca que este compromisso visa contribuir com o avanço do Status Sanitário do MS para Área livre de febre aftosa sem vacinação.

A atualização cadastral começou dia 1° de novembro e segue até o dia 30 deste mês. De acordo com levantamento da Iagro, por enquanto, já houve a declaração e atualização de 9.990 propriedades, o que representa 14,34% dos envolvidos.

A Atualização cadastral é feita em duas campanhas, nos meses de maio e agora em novembro. Nestes períodos os produtores devem fazer a atualização do seu rebanho, em relação a mortes e nascimentos, para chegar na atualização completa do seu rebanho, além de outras espécies.

A declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d'angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

Foi disponibilizado um telefone para retirar as dúvidas dos produtores por meio do 0800-647 67 13. A Iagro também colocou nas redes sociais um tutorial para realização do procedimento cadastral: https://youtu.be/6K5rjtz_l2w.

Notificações

A Iagro também informa que a qualquer notificação de suspeita ou ocorrência de doença em animais deve ser informada ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). Isto vale aos cidadãos, organização ou instituição que tenham animais sob sua responsabilidade.

Quanto mais cedo o serviço veterinário toma conhecimento de suspeita de doenças em animais, mais ágil é a intervenção, evitando um problema mais grave.

COMO NOTIFICAR?

A notificação pode ser feita presencialmente ou por telefone em qualquer unidade da Iagro.

ÁREA ANIMAL

Emergência Sanitária ou denúncias

0800 0679 120

99961-9205 (apenas WhatsApp)

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo

Fonte: Governo MS